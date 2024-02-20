Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler

Kimlikkle seyahat dönemine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. O ülkelere kimlikle geçiş sağlamak için mutabakat sağlandı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile kimlikle seyahat başlayacak. Peki seyahat için Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler hangileri? İşte detaylar...