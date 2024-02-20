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Haberler Yaşam Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler
Giriş Tarihi: 20.02.2024 09:08

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler

Türk vatandaşları tatil rotalarına yerli lokasyonların yanı sıra yurt dışını da ekledi. Ancak bu ziyaretlerde ülkelere göre bazı belgeler istenmekte. İstenen bu belgeler arasında ülkeye giriş vizesi de bulunmakta. Peki Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler hangileri? Hangi ülkeye sadece kimlik ya da pasaportla seyahat gerçekleştirilebilir? İşte Türk vatandaşlarının kimlikle seyahat edebileceği ülkeler

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler

Kimlikkle seyahat dönemine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. O ülkelere kimlikle geçiş sağlamak için mutabakat sağlandı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile kimlikle seyahat başlayacak. Peki seyahat için Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler hangileri? İşte detaylar...

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

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Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler

GÜRCİSTAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler

MOLDOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

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