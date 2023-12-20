Haberler Yaşam Bu ülkelere vizesiz seyahat edebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

Giriş Tarihi: 20.12.2023 16:37 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 17:03

Bu ülkelere vizesiz seyahat edebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

Haziran, temmuz ve ağustos ayları tatil için tercih edilen en ideal dönem... Yurt içinde tatil planı yapanların yanı sıra yurt dışını da tercih eden vatandaşlar bulunuyor. Bu kapsamda vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkelerin listesini sabah.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor. İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkelerin listesi...