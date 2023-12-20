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Haberler Yaşam Bu ülkelere vizesiz seyahat edebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler
Giriş Tarihi: 20.12.2023 16:37 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 17:03

Bu ülkelere vizesiz seyahat edebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

Haziran, temmuz ve ağustos ayları tatil için tercih edilen en ideal dönem... Yurt içinde tatil planı yapanların yanı sıra yurt dışını da tercih eden vatandaşlar bulunuyor. Bu kapsamda vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkelerin listesini sabah.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor. İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkelerin listesi...

Bu ülkelere vizesiz seyahat edebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

Yıllık izinlerinde yurt dışını tercih eden vatandaşlar; bu haber özellikle sizi ilgilendiriyor. Tatil planınızı bu habere göre yapabilirsiniz. Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkelerin listesini siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte vizesiz, sadece pasaportla ziyaret edebileceğiniz ülkelerin listesi...

Bu ülkelere vizesiz seyahat edebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

BİR YILDA TOPLAM 40 GÜN İZİN...

"2024 yılında kaç gün resmi tatil yapılacak?" sorusu da yanıt buldu. Buna göre çalışanlar; yeni yılda 16 gün resmi tatil yapacak.

Böylece yıllık izninden bir hafta kullanan kişiler, resmi tatille birlikte 1 sene içinde hafta sonu izinleri de dahil olmak üzere toplam 40 gün izin yapmış olacak.

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Bu ülkelere vizesiz seyahat edebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

Peki 2024 yılında resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?

YENİ YILDA ŞU TARİHLERDE İZİN KULLANILACAK:

Yılbaşı -1 Ocak Pazartesi - Hafta sonu ile birlikte 3 gün

Ramazan Bayramı arefe (öğleden sonra) - 9 Nisan

Ramazan Bayramı 1. gün - 10 Nisan

Ramazan Bayramı 2. gün - 11 Nisan

Ramazan Bayramı 3. gün - 12 Nisan - Salı arife, çarşamba, perşembe, cuma bayram. Pazartesi izin alarak 9 gün tatil.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan Salı - Pazartesi izin alarak 4 gün tatil .

Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs Çarşamba - Öncesi veya sonrası 2 gün izin alarak 5 gün tatil.

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs

Kurban Bayramı arefe (öğleden sonra) - 15 Haziran

Kurban Bayramı 1. gün - 16 Haziran Pazar

Kurban Bayramı 2. gün - 17 Haziran Pazartesi

Kurban Bayramı 3. gün - 18 Haziran Salı

Kurban Bayramı 4. gün - 19 Haziran Çarşamba - 2 gün izin alarak 9 gün tatil.

Demokrasi Bayramı - 15 Temmuz Pazartesi - Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil

Cumhuriyet Bayramı - 29 Ekim Salı - Pazartesi izin alınırsa 3 gün tatil

Bu ülkelere vizesiz seyahat edebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

İŞTE VİZESİZ SEYAHAT EDEBİLECEĞİNİZ ÜLKELER 2023 LİSTESİ

Bu ülkelere vizesiz seyahat edebilirsiniz! Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkelerin tam listesi şu şekilde:

Bu ülkelere vizesiz seyahat edebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

YUNAN ADALARI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti sırasında, Türk vatandaşlarına adalarda 7 günlük vize muafiyeti uygulanacağını açıkladı.

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