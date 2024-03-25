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Haberler Yaşam Bu ülkelere yalnızca kimliğiniz ile gidebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler
Giriş Tarihi: 25.03.2024 10:52

Bu ülkelere yalnızca kimliğiniz ile gidebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

Türk vatandaşları tatil rotalarına yerli lokasyonların yanı sıra yurt dışını da ekledi. Ancak bu ziyaretlerde ülkelere göre bazı belgeler istenmekte. İstenen bu belgeler arasında ülkeye giriş vizesi de bulunmakta. Peki Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler hangileri? Hangi ülkeye sadece kimlik ya da pasaportla seyahat gerçekleştirilebilir? İşte Türk vatandaşlarının kimlikle seyahat edebileceği ülkeler

Bu ülkelere yalnızca kimliğiniz ile gidebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

Kimlikkle seyahat dönemine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. O ülkelere kimlikle geçiş sağlamak için mutabakat sağlandı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile kimlikle seyahat başlayacak. Peki seyahat için Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler hangileri? İşte detaylar...

Bu ülkelere yalnızca kimliğiniz ile gidebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

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Bu ülkelere yalnızca kimliğiniz ile gidebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

GÜRCİSTAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

Bu ülkelere yalnızca kimliğiniz ile gidebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

Bu ülkelere yalnızca kimliğiniz ile gidebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

MOLDOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

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