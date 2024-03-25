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Bu ülkelere yalnızca kimliğiniz ile gidebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler
Giriş Tarihi: 25.03.2024 10:52
Bu ülkelere yalnızca kimliğiniz ile gidebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler
Türk vatandaşları tatil rotalarına yerli lokasyonların yanı sıra yurt dışını da ekledi. Ancak bu ziyaretlerde ülkelere göre bazı belgeler istenmekte. İstenen bu belgeler arasında ülkeye giriş vizesi de bulunmakta. Peki Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler hangileri? Hangi ülkeye sadece kimlik ya da pasaportla seyahat gerçekleştirilebilir? İşte Türk vatandaşlarının kimlikle seyahat edebileceği ülkeler