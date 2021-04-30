Bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu? Tam kapanmada Akbank, Vakıfbank, Ziraat, Garanti ve diğer bankalar açık mı? İşte 2021 çalışma saatleri!

Tam kapanmanın ilk gününde finansal ihtiyaçlarını karşılamak üzere binlerce kişi "Tam kapanmada bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında 29 Nisan'dan 17 Mayıs tarihine kadar kesintisiz olarak devam edecek kısıtlama sürecine dair tüm detaylar paylaşılmış ve "Sokağa çıkma yasağında Akbank, Vakıfbank, İş bankası, Ziraat, Garanti ve diğer tüm bankalar açık mı?" sorusu da yanıtlanmıştı. İşte genelgede yer alan detaylar ve kısıtlama sürecinde bankaların hizmet verip vermeyeceğine dair detaylar…