Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 28 Ekim bugün bankalar açık mı, yarım gün mü? 2022 Banka çalışma saatleri ile 28 Ekim bankalar çalışıyor mu, havale ve EFT yapılır mı?
Giriş Tarihi: 28.10.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 11:30

28 Ekim bugün bankalar açık mı, yarım gün mü? 2022 Banka çalışma saatleri ile 28 Ekim bankalar çalışıyor mu, havale ve EFT yapılır mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bugün banka çalışma saatleri konusunda araştırmalar başladı. Bugün bankalar açık mı, saat kaça kadar açık soruları yanıt arıyor. Bireysel ve kurumsal bankacılık işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar 28 Ekim bankalar açık mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Bayram öncesindeki günün yarım gün olarak değerlendirilmesi araştırmalara hız kazandırdı. Peki, 28 Ekim Cuma günü (bugün) bankalar çalışıyor mu, havale ve EFT yapılır mı? İşte, 28-29 Ekim banka, EFT ve havale işlemleri hakkında merak edilenler…

28 Ekim bugün bankalar açık mı, yarım gün mü? 2022 Banka çalışma saatleri ile 28 Ekim bankalar çalışıyor mu, havale ve EFT yapılır mı?

28 Ekim bankalar açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Para çekme, yatırma, para transferi, fatura ve ödeme işlemleri gibi birçok bankacılık faaliyeti için sorgulamalar arama geçmişlerindeki yerini aldı. Konuyla ilgili havale ve EFT saatleri araştırılıyor. Bugün bankalar açık mı, kaça kadar açık soruları yanıt arıyor. Peki, 28 Ekim Cuma (bugün) bankalar çalışıyor mu, havale ve EFT yapılır mı? İşte, resmi tatil banka çalışma saatleri

28 Ekim bugün bankalar açık mı, yarım gün mü? 2022 Banka çalışma saatleri ile 28 Ekim bankalar çalışıyor mu, havale ve EFT yapılır mı?

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim de yarım gün tatil olmaktadır. Bu kapsamda 28 Ekim Cuma günü tüm kurumlarda yarım gün tatil olacak.

İşte bankaların çalışma saatleri…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
28 Ekim bugün bankalar açık mı, yarım gün mü? 2022 Banka çalışma saatleri ile 28 Ekim bankalar çalışıyor mu, havale ve EFT yapılır mı?

28 EKİM'DE BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?

Bankalar, 28 Ekim 2022 bugün öğlene kadar çalışacak.

Öğleden sonrasının resmi tatil olması nedeniyle bankaların çalışma saatleri bu şekilde düzenlendi.

28 Ekim bugün bankalar açık mı, yarım gün mü? 2022 Banka çalışma saatleri ile 28 Ekim bankalar çalışıyor mu, havale ve EFT yapılır mı?

EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?

28 Ekim öğleden önce yapılan EFT ve Havale işlemleri hesaba geçecek olup, öğleden sonra yapılacak olanlar ise ilk işlem gününde hesaba geçecek.

28 Ekim bugün bankalar açık mı, yarım gün mü? 2022 Banka çalışma saatleri ile 28 Ekim bankalar çalışıyor mu, havale ve EFT yapılır mı?

29 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ BANKALAR TATİL Mİ?

Bu yıl hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili hem de bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bankalar hizmet veremeyecek.

SON DAKİKA