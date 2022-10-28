29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bugün banka çalışma saatleri konusunda araştırmalar başladı. Bugün bankalar açık mı, saat kaça kadar açık soruları yanıt arıyor. Bireysel ve kurumsal bankacılık işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar 28 Ekim bankalar açık mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Bayram öncesindeki günün yarım gün olarak değerlendirilmesi araştırmalara hız kazandırdı. Peki, 28 Ekim Cuma günü (bugün) bankalar çalışıyor mu, havale ve EFT yapılır mı? İşte, 28-29 Ekim banka, EFT ve havale işlemleri hakkında merak edilenler…