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Haberler Yaşam Bugün bankalar açık mı, kapalı mı, ne zaman açılacak? 20-21 Haziran özel bankalar ve kamu bankaları çalışıyor mu? EFT, Havale...
Giriş Tarihi: 20.06.2024 08:14 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 08:14

Bugün bankalar açık mı, kapalı mı, ne zaman açılacak? 20-21 Haziran özel bankalar ve kamu bankaları çalışıyor mu? EFT, Havale...

Kurban Bayramı tatiline idari izin eklenerek hafta sonuyla birleştirilip 9 güne uzatılmıştı. Bu noktada Bankalar idari izinli mi bugün çalışmaya başlayacak mı merak ediliyor. Kurban Bayramında eczaneler, noterler, sağlık ocakları, hastaneler, borsa ve diğer birçok kurum çalışmaya ara vermişti. Peki, Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 20-21 Haziran özel bankalar ve kamu bankaları çalışıyor mu?

Bugün bankalar açık mı, kapalı mı, ne zaman açılacak? 20-21 Haziran özel bankalar ve kamu bankaları çalışıyor mu? EFT, Havale...

Kurban Bayramı'nda birçok kamu kuruluşu tatildi. Bu noktada 19 Haziran tarihinde son bulan tatilin ardından, 20 Haziran tarihinde bankalar kapılarını açacak mı araştırılıyor. Peki, Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 20-21 Haziran özel bankalar ve kamu bankaları çalışıyor mu?

Bugün bankalar açık mı, kapalı mı, ne zaman açılacak? 20-21 Haziran özel bankalar ve kamu bankaları çalışıyor mu? EFT, Havale...

KAMU KURUMLARI PAZARTESİ GÜNÜ AÇILACAK

4 günlük bayram tatiline idari izin eklenerek bayram tatili memurlar için 9 güne uzatıldı. 20-21 Haziran tarihinde kamu kurumları kapalı olurken normal çalışma rutinine 24 Haziran Pazartesi günü dönülecek.

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Bugün bankalar açık mı, kapalı mı, ne zaman açılacak? 20-21 Haziran özel bankalar ve kamu bankaları çalışıyor mu? EFT, Havale...

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Bayram tatili 657 sayılı devlet memurlarını kapsıyor. Bu sebeple yarın kamu bankaları normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam edecek.

Bayram tatili kamu çalışanları için 9 gün olarak açıklanmıştı. Kamu bankaları pazartesi gününe kadar kapalı olacak. Özel bankaların ise bayramdan sonraki 20-21 Haziran günlerinde açık olması bekleniyor.

Bugün bankalar açık mı, kapalı mı, ne zaman açılacak? 20-21 Haziran özel bankalar ve kamu bankaları çalışıyor mu? EFT, Havale...

Kamu kurum ve kuruluşları dışında 20 Haziran'da kurumlar çalışma rutinine dönüş yapacak.

Noterler, belediyeler, valilikler, ve diğer kamu kurumları 20-21 Haziran tarihinde kapalı olacak.

Bugün bankalar açık mı, kapalı mı, ne zaman açılacak? 20-21 Haziran özel bankalar ve kamu bankaları çalışıyor mu? EFT, Havale...
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