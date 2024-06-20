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Bugün bankalar açık mı, kapalı mı, ne zaman açılacak? 20-21 Haziran özel bankalar ve kamu bankaları çalışıyor mu? EFT, Havale...
Giriş Tarihi: 20.06.2024 08:14
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
08:14
Bugün bankalar açık mı, kapalı mı, ne zaman açılacak? 20-21 Haziran özel bankalar ve kamu bankaları çalışıyor mu? EFT, Havale...
Kurban Bayramı tatiline idari izin eklenerek hafta sonuyla birleştirilip 9 güne uzatılmıştı. Bu noktada Bankalar idari izinli mi bugün çalışmaya başlayacak mı merak ediliyor. Kurban Bayramında eczaneler, noterler, sağlık ocakları, hastaneler, borsa ve diğer birçok kurum çalışmaya ara vermişti. Peki, Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 20-21 Haziran özel bankalar ve kamu bankaları çalışıyor mu?