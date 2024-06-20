Bugün bankalar açık mı, kapalı mı, ne zaman açılacak? 20-21 Haziran özel bankalar ve kamu bankaları çalışıyor mu? EFT, Havale...

Kurban Bayramı'nda birçok kamu kuruluşu tatildi. Bu noktada 19 Haziran tarihinde son bulan tatilin ardından, 20 Haziran tarihinde bankalar kapılarını açacak mı araştırılıyor. Peki, Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 20-21 Haziran özel bankalar ve kamu bankaları çalışıyor mu?