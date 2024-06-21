Bugün bankalar açık mı kapalı mı? 21 Haziran 2024 Cuma bankalar çalışıyor mu, resmi tatil mi, havale ve EFT yapılır mı?

21 Haziran bugün bankalar açık mı araştırılmaya başladı. Bankacılık işlemlerinden şubede yararlanmak isteyenler çalışma saatlerini kontrol ediyor. Bayram tatilinin 9 güne uzamasıyla birlikte kurumlarda tatil ve çalışma başlangıcı sorgulanıyor. Bankalar en çok araştırılanlar arasında. Peki; bankalar çalışıyor mu, kapalı mı, tatil mi?