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Giriş Tarihi: 21.06.2024 08:27 Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 08:27

Bugün bankalar açık mı kapalı mı? 21 Haziran 2024 Cuma bankalar çalışıyor mu, resmi tatil mi, havale ve EFT yapılır mı?

Bugün bankalar açık mı kapalı mı sorusu Kurban Bayramı sonrası hafta sonu ile birleştirilen bayram tatili için sorgulanıyor. İki günlük idari izin kapsamında resmi kurumların yanı sıra kamu ve özel bankaların çalışma saatleri de araştırılmaya başladı. Öte yandan havale ve EFT yapılır mı, hesaba geçer mi gibi sorular da para transferi yapacakların gündeminde. Peki; 21 Haziran 2024 Cuma bankalar açık mı, çalışıyor mu, şubelere tatil mi? İşte, detaylar...

Bugün bankalar açık mı kapalı mı? 21 Haziran 2024 Cuma bankalar çalışıyor mu, resmi tatil mi, havale ve EFT yapılır mı?

21 Haziran bugün bankalar açık mı araştırılmaya başladı. Bankacılık işlemlerinden şubede yararlanmak isteyenler çalışma saatlerini kontrol ediyor. Bayram tatilinin 9 güne uzamasıyla birlikte kurumlarda tatil ve çalışma başlangıcı sorgulanıyor. Bankalar en çok araştırılanlar arasında. Peki; bankalar çalışıyor mu, kapalı mı, tatil mi?

Bugün bankalar açık mı kapalı mı? 21 Haziran 2024 Cuma bankalar çalışıyor mu, resmi tatil mi, havale ve EFT yapılır mı?

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

20-21 Haziran tarihi memurların idari izinli sayılmasına yönelik bir çalışmayla bayram tatiline dahil edildi. Buna göre bankalar 20 Haziran itibarıyla normal çalışma düzenlerine döndü.

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Bugün bankalar açık mı kapalı mı? 21 Haziran 2024 Cuma bankalar çalışıyor mu, resmi tatil mi, havale ve EFT yapılır mı?

20-21 HAZİRAN RESMİ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı 19 Haziran itibarıyla son buldu. Hafta sonu ile birleştirilen bayram tatili kapsamında 20-21 Haziran kamu çalışanlarına idari izin olarak verilmişti.

Buna göre bu iki gün resmi tatil kapsamında değil.

Bugün bankalar açık mı kapalı mı? 21 Haziran 2024 Cuma bankalar çalışıyor mu, resmi tatil mi, havale ve EFT yapılır mı?

EFT VE HAVALE HESABA GEÇER Mİ?

Para transfer işlemleri hesaba geçmeye başladı. Ancak tatil günlerinde de FAST işlemi ile para gönderebilmek mümkün.

Bugün bankalar açık mı kapalı mı? 21 Haziran 2024 Cuma bankalar çalışıyor mu, resmi tatil mi, havale ve EFT yapılır mı?

KALAN RESMİ TATİL GÜNLERİ 2024

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

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