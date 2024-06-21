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Bugün bankalar açık mı kapalı mı? 21 Haziran 2024 Cuma bankalar çalışıyor mu, resmi tatil mi, havale ve EFT yapılır mı?
Giriş Tarihi: 21.06.2024 08:27
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024
08:27
Bugün bankalar açık mı kapalı mı? 21 Haziran 2024 Cuma bankalar çalışıyor mu, resmi tatil mi, havale ve EFT yapılır mı?
Bugün bankalar açık mı kapalı mı sorusu Kurban Bayramı sonrası hafta sonu ile birleştirilen bayram tatili için sorgulanıyor. İki günlük idari izin kapsamında resmi kurumların yanı sıra kamu ve özel bankaların çalışma saatleri de araştırılmaya başladı. Öte yandan havale ve EFT yapılır mı, hesaba geçer mi gibi sorular da para transferi yapacakların gündeminde. Peki; 21 Haziran 2024 Cuma bankalar açık mı, çalışıyor mu, şubelere tatil mi? İşte, detaylar...