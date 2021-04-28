Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanan "Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta bitecek?" sorusuna yanıt aranıyor. 28 Nisan 2021 tarihinde toplanacak olan kurulun gündeminde koronavirüs aşısı ve vaka sayılarının yer alacağı tahmin ediliyor. Toplantının ardından ise her hafta olduğu gibi bu hafta da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapacağı biliniyor. Bu kapsamda; Bugün Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta bitecek? Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?