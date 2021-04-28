Bugün Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta bitecek? Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

Gündeme dair önemli kararların istişare edildiği Bilim Kurulu Toplantısı bugün yani 28 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamaya göre; video konferans yöntemiyle toplanılacak olan toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları merakla bekleniyor. Bu kapsamda; "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?" sorusunun yanıtı hakkında sorgulamalar başladı. Toplantıda vaka sayılarına ve aşı gündemine dair konuların yer alacağı öngörülürken Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta bitecek? İşte yanıtı!