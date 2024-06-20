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Haberler Yaşam BUGÜN BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? Kurban bayramı tatili sonrası 20-21 Haziran Borsa İstanbul açıldı mı, işlem yapılıyor mu?
Giriş Tarihi: 20.06.2024 07:17 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 07:17

BUGÜN BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? Kurban bayramı tatili sonrası 20-21 Haziran Borsa İstanbul açıldı mı, işlem yapılıyor mu?

Kurban bayramı tatili sonrası yatırımcıların gündeminde Borsa İstanbul işlem tarihi yer alıyor. Kurban Bayramı tatili sonrasında BIST (Borsa İstanbul) çalışma takvimi belli oldu. 20-21 Haziran tarihleri idari izin kapsamına alınmıştı. Peki, bugün borsa açık mı, kapalı mı? Kurban bayramı tatili sonrası 20-21 Haziran Borsa İstanbul açıldı mı, işlem yapılıyor mu?

BUGÜN BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? Kurban bayramı tatili sonrası 20-21 Haziran Borsa İstanbul açıldı mı, işlem yapılıyor mu?

Borsa İstanbul, bayramda özel bankalar ile aynı sınıfta yer alıyordu. Bu noktada kamu bankaları dışında özel bankaların 20 Haziran tarihinde işleme başlaması beklenirken, Borsa İstanbul'un da açılış tarihi gündeme geldi. Peki, bugün borsa açık mı, kapalı mı? Kurban bayramı tatili sonrası 20-21 Haziran Borsa İstanbul açıldı mı, işlem yapılıyor mu?

BUGÜN BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? Kurban bayramı tatili sonrası 20-21 Haziran Borsa İstanbul açıldı mı, işlem yapılıyor mu?

Borsa İstanbul 14 Haziran Cuma günü kapanışı ile birlikte tatile girdi. Kurban Bayramı tatili boyunca 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde Borsa kapalıydı!

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BUGÜN BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? Kurban bayramı tatili sonrası 20-21 Haziran Borsa İstanbul açıldı mı, işlem yapılıyor mu?

BORSA İSTANBUL 20-21 HAZİRAN'DA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, bayramda özel bankalar ile aynı sınıfta yer alacak. Bayram tatili dahilinde kamu kurumları için çarşamba, gününe kadar resmi tatil olması dolayısıyla BİST özel bankaların tatil durumunu takip edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.

Borsa İstanbul, 20 Haziran tarihinde işleme açılacak.

BUGÜN BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? Kurban bayramı tatili sonrası 20-21 Haziran Borsa İstanbul açıldı mı, işlem yapılıyor mu?

BORSA İSTANBUL'UN GENEL GÖREVLERİ NEDİR?

Bir ülkede fon talep edenler ile fon arz edenler arasındaki akımı düzenleyen kurumlar, bu amaçla kullanılan araçlar ile bu ilişkileri düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapının bütününe mali piyasa denir. Mali piyasa; esas itibariyle para piyasası ile sermaye piyasasını kapsar. Bu kapsamda sermaye piyasası kurumları olan menkul değerler borsalarının asli fonksiyonları; yatırımcılar arasında etkin bir risk paylaşımını sağlamak, pay fiyatlarını etkileyen bilgilerin tek elde toplanmasını ve şeffaf bir şekilde yatırımcılarla paylaşılması ile sermayenin etkin bir şekilde tabana yayılması şeklinde özetlenebilir.

BUGÜN BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? Kurban bayramı tatili sonrası 20-21 Haziran Borsa İstanbul açıldı mı, işlem yapılıyor mu?
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