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BUGÜN BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? Kurban bayramı tatili sonrası 20-21 Haziran Borsa İstanbul açıldı mı, işlem yapılıyor mu?
Giriş Tarihi: 20.06.2024 07:17
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
07:17
BUGÜN BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? Kurban bayramı tatili sonrası 20-21 Haziran Borsa İstanbul açıldı mı, işlem yapılıyor mu?
Kurban bayramı tatili sonrası yatırımcıların gündeminde Borsa İstanbul işlem tarihi yer alıyor. Kurban Bayramı tatili sonrasında BIST (Borsa İstanbul) çalışma takvimi belli oldu. 20-21 Haziran tarihleri idari izin kapsamına alınmıştı. Peki, bugün borsa açık mı, kapalı mı? Kurban bayramı tatili sonrası 20-21 Haziran Borsa İstanbul açıldı mı, işlem yapılıyor mu?