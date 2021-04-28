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Haberler Yaşam Bugün burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 28 Nisan 2021 Çarşamba
Giriş Tarihi: 28.04.2021 09:10 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 11:52

Bugün burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog ile 28 Nisan 2021 Çarşamba

konusunda herkesin tek bildiği isim olan ile 28 Nisan 2021 Çarşamba günü için yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Nisan ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? İşte Astroloji 28 Nisan 2021 Çarşamba günü için günlük

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları: 28 Nisan 2021 Çarşamba Bugün burcunuzu neler bekliyor?

Uzman Astrolog ile 28 Nisan 2021 Çarşamba günü için yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 28 Nisan 2021 Çarşamba burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "AKREP BURCUNDAKİ DOLUNAY BUÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları: 28 Nisan 2021 Çarşamba Bugün burcunuzu neler bekliyor?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 28 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA

Astrogündem: Plüton bugün Oğlak burcunda Retro'ya başlıyor. Bölgesel mahkemeleri daha fazla konuştuğumuz bir gündeyiz. Medya üzerinden kozlarını paylaşmaya çalışan bazı siyasiler soluğu mahkeme salonlarında alabilir. Sosyal medya ikiye bölünecek.

Koç: Kişisel eğitim ile alakalı alacağın haberler seni mutlu edebilir. Peş peşe gelen telefonlar, farklı alanlara ve konulara yönelmeni sağlayacak.

Boğa: İlişkisi olan bir Boğa burcuysan sevgilin ile baş başa kalmak isteyebilirsin. Duygusal anlamda ona daha çok değer vermen problemleri ortadan kaldırıyor.

İkizler: İnce detaylar ile vaktini geçireceğin bir gün seni bekliyor. Yaşadığın alanla ilgili önemli kararlar alabilirsin. Yeni eşyalar yeni dekoratif ürünler satın alıyorsun.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları: 28 Nisan 2021 Çarşamba Bugün burcunuzu neler bekliyor?

Yengeç: Plüton, toprak burcunda geri gitmeye başlıyor. Hiçbir sorumluluğunu yarıda bırakmak istemiyorsun. Elinden geleni yapacağın bir gündesin.

Aslan: Maddi anlamdaki beklentilerinin karşılanması hayatını kolaylaştırıyor. Yorgunluklarına değdiğini düşündürecek olumlu haberler alabilirsin.

Başak: Plüton, toprak burcunda geri gitmeye başlıyor. Karasızlık yaşayacağın bir gün olabilir. Kariyer evinde bir yol ayrımı içindeysen fikrine değer verdiğin büyüklerinden yardım isteyebilirsin.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları: 28 Nisan 2021 Çarşamba Bugün burcunuzu neler bekliyor?

Terazi: Yaptığın spor ve diyet etkisini olumlu yönde gösteriyor. Hassas bir cilde sahipsin kullandığın bakım ürünlerinde düzenleme yapman gerekebilir.

Akrep: Gün içinde yapacağın konuşmalar ile sorun yaşadığın kişilerin güvenini tekrar kazanabilirsin. Ailenin sana karşı yaptığı eleştirilerin haksız olduğunu kanıtlıyorsun.

Yay: Duygusal anlamda kararlarında bazı değişiklikler meydana gelebilir. İlişkisi olan bir Yay burcuysan sevgilin ile ayrılık konuşması yapmayı düşünüyorsun.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları: 28 Nisan 2021 Çarşamba Bugün burcunuzu neler bekliyor?

Oğlak: Bugün Plüton Retrosu burcunda başlıyor. Sürpriz gelişmelere gebe olacak bir güne giriş yapıyorsun. İkili ilişkilerinde daha özenli olmalısın.

Kova: Hayatında yapacağın değişiklikler için belli sınavlardan geçmen gerektiğini biliyorsun. Yapacağın yatırımların sağlıklı bir biçimde ilerlemesini istiyorsun.

Balık: Kendi işinin sahibi bir Balık burucuysan çalışanların ile daha sık iletişim halinde olabilirsin. Empati yeteneğinin güçlü olması iletişimde işlerini kolaylaştırıyor.

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