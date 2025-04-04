Bugün eczaneler açık mı, 4 Nisan Cuma günü çalışıyor mu? Eczaneler normal çalışma düzenine ne zaman dönecek?

Eczaneler ve sağlık ocakları, en yakın sağlık kuruluşları olduğu için sıkça ziyaret ediliyor ve özellikle tatil günlerinde bugün eczaneler açık mı sorusuyla araştırmaların merkezine oturuyor. Nöbetçi eczane uygulamasının ne zamana kadar devam edeceğini merak edenler eczaneler normal çalışma düzenine ne zaman dönecek, 4 Nisan Cuma günü çalışıyor mu sorusuna cevap arıyor. İşte eczanelerin çalışma durumu.