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Bugün eczaneler açık mı, 4 Nisan Cuma günü çalışıyor mu? Eczaneler normal çalışma düzenine ne zaman dönecek?
Giriş Tarihi: 04.04.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025
10:02
Bugün eczaneler açık mı, 4 Nisan Cuma günü çalışıyor mu? Eczaneler normal çalışma düzenine ne zaman dönecek?
Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması sebebiyle kamu kurum ve kuruluşları 2-3 Nisan'da çalışmadı. Hastaneler ve eczaneler de geçtiğimiz günlerde kapalıydı. Bu sebeple, bugün eczanelerde işi olan vatandaşlar bugün eczaneler açık mı, 4 Nisan Cuma günü çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Peki, eczaneler normal çalışma düzenine ne zaman dönecek? İşte detaylar.