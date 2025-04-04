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Haberler Yaşam Bugün eczaneler açık mı, 4 Nisan Cuma günü çalışıyor mu? Eczaneler normal çalışma düzenine ne zaman dönecek?
Giriş Tarihi: 04.04.2025 10:00 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 10:02

Bugün eczaneler açık mı, 4 Nisan Cuma günü çalışıyor mu? Eczaneler normal çalışma düzenine ne zaman dönecek?

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması sebebiyle kamu kurum ve kuruluşları 2-3 Nisan'da çalışmadı. Hastaneler ve eczaneler de geçtiğimiz günlerde kapalıydı. Bu sebeple, bugün eczanelerde işi olan vatandaşlar bugün eczaneler açık mı, 4 Nisan Cuma günü çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Peki, eczaneler normal çalışma düzenine ne zaman dönecek? İşte detaylar.

Bugün eczaneler açık mı, 4 Nisan Cuma günü çalışıyor mu? Eczaneler normal çalışma düzenine ne zaman dönecek?

Eczaneler ve sağlık ocakları, en yakın sağlık kuruluşları olduğu için sıkça ziyaret ediliyor ve özellikle tatil günlerinde bugün eczaneler açık mı sorusuyla araştırmaların merkezine oturuyor. Nöbetçi eczane uygulamasının ne zamana kadar devam edeceğini merak edenler eczaneler normal çalışma düzenine ne zaman dönecek, 4 Nisan Cuma günü çalışıyor mu sorusuna cevap arıyor. İşte eczanelerin çalışma durumu.

Bugün eczaneler açık mı, 4 Nisan Cuma günü çalışıyor mu? Eczaneler normal çalışma düzenine ne zaman dönecek?

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? (4 NİSAN 2025)

9 günlük idari izin bugünü de kapsadığı için eczaneler bugün açık olmayacak.

Yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

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Bugün eczaneler açık mı, 4 Nisan Cuma günü çalışıyor mu? Eczaneler normal çalışma düzenine ne zaman dönecek?

HASTANELER AÇIK MI?

Hastaneler, poliklinikler, sağlık ocakları bayram süresince hizmet vermedi. Sadece acil servis normalde olduğu üzere 7/24 çalıştı.

Bayram sonrası izne dahil edilen 2-3-4 Nisanda da sadece acil servislerin hizmet vermesi bekleniyor.

Bugün eczaneler açık mı, 4 Nisan Cuma günü çalışıyor mu? Eczaneler normal çalışma düzenine ne zaman dönecek?

HASTANELER VE ECZANELER NORMAL DÜZENE NE ZAMAN DÖNECEK?

Devlet hastanelerinin normal çalışma düzenine 7 Nisan Pazartesi günü dönmesi bekleniyor.