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Haberler Yaşam Bugün EFT havale yapılıyor mu? İşte Tam kapanmada Banka çalışma saatleri ile EFT - Havale işlemi detayları!
Giriş Tarihi: 30.04.2021 14:20 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 16:56

Bugün EFT havale yapılıyor mu? İşte Tam kapanmada Banka çalışma saatleri ile EFT - Havale işlemi detayları!

Bugün başlayan 17 günlük sokağa çıkma yasağıyla beraber "Bugün tam kapanmada EFT havale yapılıyor mu?" soruları binlerce kişi tarafından gündeme taşınan konular arasında yerini aldı. tarafından yayımlanan genelgede bilindiği üzere tüm bu detaylara yer verilmişti. Buna göre; Tam kapanmada bugün EFT ve havale yapılıyor mu? İşte sürece ilişkin merak edilen o detaylar…

Bugün tam kapanmada EFT havale yapılıyor mu? İşte Banka çalışma saatleri ile EFT - Havale işlemi detayları!

Çek, senet, hesap açma, kredi gibi birçok işlemin gerçekleştiği bankalar bilindiği üzere bugün belirli saatler aralığında hizmet vermeye devam edecek. "Bugün tam kapanmada EFT havale yapılıyor mu?" soruları bu kapsamda birçok vatandaşın gündemine taşındı. Bilindiği üzere EFT ve havale banka çalışma saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Bugün tam kapanmada EFT havale yapılıyor mu? İşte Banka çalışma saatleri ile EFT - Havale işlemi detayları!

TAM KAPANMADA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde bankalar da yer aldı. genelgesine göre; Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler.

Bankalar 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları yönetim tarafından belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek.

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Bugün tam kapanmada EFT havale yapılıyor mu? İşte Banka çalışma saatleri ile EFT - Havale işlemi detayları!

Çek işlemleri ile ilgili de şu ifadelere yer verildi:

"Çek işlemlerinde, banka şubeleri kısıtlama süresince açık olduğundan banka şubesine gelen müşterinin (çek hamilinin) çekini ibraz ederek, hamil sıfatı ile işlem yapılmasını talep etmesi halinde hesapta para varsa çek ödemesi gerçekleştirilebilecek, çekin karşılığı hesapta mevcut değilse muhatap banka tarafından konuya ilişkin mevzuat hükümlerine göre işlem yapılabilecektir. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle hamili olduğu çeki bankaya ibraz edemeyen çek hamilleri ise Türk Ticaret Kanunu'nun 811. madde hükmünden yararlanabilecektir."

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