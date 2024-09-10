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Giriş Tarihi: 10.09.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 11:37

Bugün hangi maçlar var? 10 Eylül Salı hangi takımların maçı var, müsabakalar nereden izlenebilir?

Haftanın ikinci gününde Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler ve taraftarlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 10 Eylül Salı günü Uluslar Ligi ve Dünya Kupası Elemeleri maç heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Peki, 10 Eylül Salı günü hangi maçlar var, müsabakalar nereden izlenebilir?

Bugün hangi maçlar var? 10 Eylül Salı hangi takımların maçı var, müsabakalar nereden izlenebilir?

Uluslar Ligi'nde günün maç fikstürü belli oldu. Günün en önemli maçları olarak gösterilen Almanya, Hollanda'yı konuk ederken Makedonya ise Ermenistan'ı ağırlayacak. Müsabakaların başlangıç saatleri ve yayın kanalları futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. İşte, 10 Eylül 2024 Salı gününün maç fikstürü ve detayları haberin devamında…

Bugün hangi maçlar var? 10 Eylül Salı hangi takımların maçı var, müsabakalar nereden izlenebilir?

10 EYLÜL SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Binlerce futbolsever ve taraftar bugün erkan başında maç heyecanını doyasıya yaşayacak. İşte bugün gerçekleştirilmesi planlanan karşılaşmalar şöyle;

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Bugün hangi maçlar var? 10 Eylül Salı hangi takımların maçı var, müsabakalar nereden izlenebilir?

UEFA ULUSLAR LİGİ - A LİGİ GRUP 3
21:45 Hollanda - Almanya (TV 8,5)
21:45 Macaristan - Bosna-Hersek (Exxen)

Bugün hangi maçlar var? 10 Eylül Salı hangi takımların maçı var, müsabakalar nereden izlenebilir?

UEFA ULUSLAR LİGİ - B LİGİ GRUP 1
21:45 Arnavutluk - Gürcistan (Exxen)
21:45 Çekya - Ukrayna (Exxen)

Bugün hangi maçlar var? 10 Eylül Salı hangi takımların maçı var, müsabakalar nereden izlenebilir?

UEFA ULUSLAR LİGİ - B LİGİ GRUP 2
21:45 İrlanda Cumhuriyeti - Yunanistan (Exxen)
21:45 İngiltere - Finlandiya (Exxen)

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