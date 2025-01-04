Bugün hangi maçlar var? 4 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol dünyasında heyecan, 4 Ocak 2025 Cumartesi günü de hız kesmeden devam ediyor! Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, Serie A ve diğer prestijli liglerde sahne alacak birbirinden kritik mücadeleler, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Peki, 4 Ocak 2025 Cumartesi günü hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar...