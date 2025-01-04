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Haberler Yaşam Bugün hangi maçlar var? 4 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 04.01.2025 09:57 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 10:00

Bugün hangi maçlar var? 4 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

4 Ocak 2025 Cumartesi günü, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek heyecan dolu karşılaşmalarla dopdolu bir gün olacak. Bugün, yerel liglerden derbi heyecanlarına, uluslararası müsabakalardan kritik mücadelelere kadar birçok önemli karşılaşma futbolseverlerle buluşuyor. Taraftarlar, tuttukları takımların performanslarını izlemek ve büyük anlara tanıklık etmek için ekran başındaki yerlerini aldı. Peki, 4 Ocak 2025 Cumartesi günü hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün hangi maçlar var? 4 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol dünyasında heyecan, 4 Ocak 2025 Cumartesi günü de hız kesmeden devam ediyor! Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, Serie A ve diğer prestijli liglerde sahne alacak birbirinden kritik mücadeleler, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Peki, 4 Ocak 2025 Cumartesi günü hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar...

Bugün hangi maçlar var? 4 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

SÜPER LİG

13:30 Adana Demirspor - Başakşehir FK (beIN Sports 1)

16:00 Antalyaspor - Eyüpspor (beIN Sports 1)

19:00 Galatasaray - Göztepe (beIN Sports 1)

20:00 Samsunspor - Trabzonspor (beIN Sports 2)

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Bugün hangi maçlar var? 4 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

1. LİG

13:30 Şanlıurfaspor - Çorum FK (TRT Spor)

13:30 Yeni Malatyaspor - Boluspor (TRT Tabii Spor 6)

16:00 MKE Ankaragücü - Keçiörengücü (TRT Spor)

19:00 Fatih Karagümrük - Pendikspor (TRT Spor)

Bugün hangi maçlar var? 4 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

PREMİER LİG

15:30 Tottenham - Newcastle United

18:00 Crystal Palace - Chelsea

18:00 Southampton - Brentford

18:00 Bournemouth - Everton


18:00 Manchester City - West Ham United

18:00 Aston Villa - Leicester City

20:30 Brighton & Hove Albion - Arsenal

Bugün hangi maçlar var? 4 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

SERİE A

17:00 Venezia - Empoli

20:00 Fiorentina - Napoli

22:45 Hellas Verona - Udinese

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