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Bugün hangi maçlar var? 4 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 04.01.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025
10:00
Bugün hangi maçlar var? 4 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
4 Ocak 2025 Cumartesi günü, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek heyecan dolu karşılaşmalarla dopdolu bir gün olacak. Bugün, yerel liglerden derbi heyecanlarına, uluslararası müsabakalardan kritik mücadelelere kadar birçok önemli karşılaşma futbolseverlerle buluşuyor. Taraftarlar, tuttukları takımların performanslarını izlemek ve büyük anlara tanıklık etmek için ekran başındaki yerlerini aldı. Peki, 4 Ocak 2025 Cumartesi günü hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?