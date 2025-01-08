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Giriş Tarihi: 08.01.2025 08:03 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 08:03

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

8 Ocak Perşembe günü, futbolseverleri ve taraftarları heyecanlandıracak karşılaşmalar sahne alacak. Gün boyunca oynanacak maçlar, TRT 1, TRT Spor, TV8.5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi kanallar üzerinden canlı olarak ekranlara geliyor. Futbol tutkunları, günün programını kaçırmamak için detaylı bilgi arayışında. Peki, 8 Ocak Perşembe günü hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Haftanın üçüncü gününde 8 Ocak Çarşamba, futbolseverler için oldukça çekişmeli maçlara sahne olacak. Bugün, Ziraat Türkiye Kupası, Avustralya Ligi ve İngiltere Ligi'nde gerçekleşecek çekişmeli mücadeleler ekranlara gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, 8 Ocak Çarşamba gününün maç programı haberin devamında...

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

ZTK MAÇ PROGRAMI 8 OCAK 2025

Grup A: Trabzonspor, saat 18:00'de Alanyaspor'u ağırlayacak.
Grup C: Eyüpspor, saat 15:30'da Boluspor ile karşılaşacak.
Grup D: Kırklarelispor ve Bodrum FK arasındaki mücadele, saat 13:00'te başlayacak.

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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Lig Kupası Yarı Final: Tottenham, saat 23:00'te Liverpool ile kozlarını paylaşacak.
İspanya Süper Kupa Yarı Final: Athletic Bilbao, saat 22:00'de Barcelona karşısında finale yükselmek için mücadele edecek.
Portekiz Lig Kupası Yarı Final: Benfica ve Braga, saat 22:45'te karşı karşıya gelecek.

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya Kadınlar Premier Lig: Real Madrid (K) ve Levante (K), saat 22:00'de karşılaşacak.
Fransa 1. Lig Kadınlar: Lyon (K), saat 23:00'te Dijon (K) ile mücadele edecek.

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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