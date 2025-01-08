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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 08:03
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
08:03
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
8 Ocak Perşembe günü, futbolseverleri ve taraftarları heyecanlandıracak karşılaşmalar sahne alacak. Gün boyunca oynanacak maçlar, TRT 1, TRT Spor, TV8.5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi kanallar üzerinden canlı olarak ekranlara geliyor. Futbol tutkunları, günün programını kaçırmamak için detaylı bilgi arayışında. Peki, 8 Ocak Perşembe günü hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?