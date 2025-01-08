BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Haftanın üçüncü gününde 8 Ocak Çarşamba, futbolseverler için oldukça çekişmeli maçlara sahne olacak. Bugün, Ziraat Türkiye Kupası, Avustralya Ligi ve İngiltere Ligi'nde gerçekleşecek çekişmeli mücadeleler ekranlara gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, 8 Ocak Çarşamba gününün maç programı haberin devamında...