BUGÜN HASTANELER AÇIK MI? 30 Ağustos Hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu, aciller hizmet veriyor mu?

Hastaneler bugün açık mı sorusu sağlık sorunu yaşayan pek çok kişi tarafından araştırılıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı 2024 yılında cuma gününe denk geliyor. Zafer Bayramı dolayısıyla 30 Ağustos'ta hastaneler açık mı, çalışıyor mu sorusu,merakla araştırılmaya başlandı. Peki, 30 Ağustos Hastaneler açık mı, sağlık ocakları çalışıyor mu, aciller hizmet veriyor mu?