Giriş Tarihi: 30.08.2024 07:34
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
07:34
BUGÜN HASTANELER AÇIK MI? 30 Ağustos Hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu, aciller hizmet veriyor mu?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olması sebebiyle bazı kurum ve kuruluşların çalışma saatleri yakından takip ediliyor. Sağlıksal problemleri ona vatandaşlar 30 Ağustos Hastaneler ve sağlık ocaklarının çalışma durumu sorguluyor. Peki, bugün hastaneler açık mı? 30 Ağustos Hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu, aciller hizmet veriyor mu? İşte detaylar...