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Giriş Tarihi: 30.08.2024 07:34 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 07:34

BUGÜN HASTANELER AÇIK MI? 30 Ağustos Hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu, aciller hizmet veriyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olması sebebiyle bazı kurum ve kuruluşların çalışma saatleri yakından takip ediliyor. Sağlıksal problemleri ona vatandaşlar 30 Ağustos Hastaneler ve sağlık ocaklarının çalışma durumu sorguluyor. Peki, bugün hastaneler açık mı? 30 Ağustos Hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu, aciller hizmet veriyor mu? İşte detaylar...

BUGÜN HASTANELER AÇIK MI? 30 Ağustos Hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu, aciller hizmet veriyor mu?

Hastaneler bugün açık mı sorusu sağlık sorunu yaşayan pek çok kişi tarafından araştırılıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı 2024 yılında cuma gününe denk geliyor. Zafer Bayramı dolayısıyla 30 Ağustos'ta hastaneler açık mı, çalışıyor mu sorusu,merakla araştırılmaya başlandı. Peki, 30 Ağustos Hastaneler açık mı, sağlık ocakları çalışıyor mu, aciller hizmet veriyor mu?

BUGÜN HASTANELER AÇIK MI? 30 Ağustos Hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu, aciller hizmet veriyor mu?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. 1922 yılında Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında kazanılan taaruzu anmak için bu tarih ulusal bayram olarak kutlanıyor. 30 Ağustos cuma günü resmi tatil oluyor.

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BUGÜN HASTANELER AÇIK MI? 30 Ağustos Hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu, aciller hizmet veriyor mu?

30 AĞUSTOS HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI VE AİLE HEKİMLERİ AÇIK MI?

Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 30 Ağustos mesai gününe denk geldiği için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 1 gün tatil yapacak.

Buna göre, hastanelerde poliklinikler 30 Ağustos Cuma günü hizmet vermeyecek. Ancak hastanelerin acil bölümleri 7/24 açık olacak.

BUGÜN HASTANELER AÇIK MI? 30 Ağustos Hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu, aciller hizmet veriyor mu?

30 AĞUSTOS ECZANELER AÇIK MI?

Resmi tatillerde eczaneler için nöbetçi sistem uygulanıyor. Nöbetçi eczaneler Sağlık Bakanlığı e-devlet sisteminden sorgulanabiliyor.

BUGÜN HASTANELER AÇIK MI? 30 Ağustos Hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu, aciller hizmet veriyor mu?
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