Haberler Yaşam Bugün havale ve EFT yapılır mı, kaça kadar yapılır? 28 Ekim Cuma Bugün para transferi yapılır mı, havale ve EFT hesaba geçer mi, ne zaman geçer?

Giriş Tarihi: 28.10.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 10:48

Bugün havale ve EFT yapılır mı, kaça kadar yapılır? 28 Ekim Cuma Bugün para transferi yapılır mı, havale ve EFT hesaba geçer mi, ne zaman geçer?

Bugün havale ve EFT yapılır mı, kaça kadar yapılır soruları gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatiller arasında yer alıyor. 29 Ekim resmi tatili, 28 Ekim öğleden sonra başlayacak ve bankalar saat 13:00'dan sonra hizmet vermeyecek. Bu kapsamda para transferi yapacak olan vatandaşlar, bugün EFT, havale ve FAST işlemlerinin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, Bugün havale ve EFT yapılır mı, kaça kadar yapılır? 28 Ekim Cuma Bugün para transferi yapılır mı, havale, EFT ve FAST hesaba geçer mi, ne zaman geçer? İşte yanıtı!