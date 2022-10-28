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Haberler Yaşam Bugün havale ve EFT yapılır mı, kaça kadar yapılır? 28 Ekim Cuma Bugün para transferi yapılır mı, havale ve EFT hesaba geçer mi, ne zaman geçer?
Giriş Tarihi: 28.10.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 10:48

Bugün havale ve EFT yapılır mı, kaça kadar yapılır? 28 Ekim Cuma Bugün para transferi yapılır mı, havale ve EFT hesaba geçer mi, ne zaman geçer?

Bugün havale ve EFT yapılır mı, kaça kadar yapılır soruları gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatiller arasında yer alıyor. 29 Ekim resmi tatili, 28 Ekim öğleden sonra başlayacak ve bankalar saat 13:00'dan sonra hizmet vermeyecek. Bu kapsamda para transferi yapacak olan vatandaşlar, bugün EFT, havale ve FAST işlemlerinin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, Bugün havale ve EFT yapılır mı, kaça kadar yapılır? 28 Ekim Cuma Bugün para transferi yapılır mı, havale, EFT ve FAST hesaba geçer mi, ne zaman geçer? İşte yanıtı!

Bugün havale ve EFT yapılır mı, kaça kadar yapılır? 28 Ekim Cuma Bugün para transferi yapılır mı, havale ve EFT hesaba geçer mi, ne zaman geçer?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla havale ve EFT işlemleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Cumhuriyet Bayramı resmi tatili, 28 Ekim öğleden sonra başlıyor. Bu kapsamda bugün saat 13:00'dan sonra banka, hastane, sağlık ocağı gibi kamu kurumları hizmet vermeyecek. Bankaların öğleden sonra kapanacak olması sebebiyle ''Bugün havale ve EFT yapılır mı, kaça kadar yapılır?'' sorusu, para transferi yapacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 28 Ekim Havale, EFT yapılır mı, FAST hesaba geçer mi, ne zaman geçer? İşte, 28-29 Ekim bankaların çalışma saatleri ve para transfer işlemleri ile ilgili detaylı bilgiler...

Bugün havale ve EFT yapılır mı, kaça kadar yapılır? 28 Ekim Cuma Bugün para transferi yapılır mı, havale ve EFT hesaba geçer mi, ne zaman geçer?

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim de yarım gün tatil olmaktadır. Bu kapsamda 28 Ekim Cuma günü tüm kurumlarda yarım gün tatil olacak.

İşte bankaların çalışma saatleri…

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Bugün havale ve EFT yapılır mı, kaça kadar yapılır? 28 Ekim Cuma Bugün para transferi yapılır mı, havale ve EFT hesaba geçer mi, ne zaman geçer?

28 EKİM'DE BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?

Bankalar, 28 Ekim 2022 Cuma günü yani bugün öğlene kadar (saat 13:00) çalışacak.

Öğleden sonrasının resmi tatil olması nedeniyle bankaların çalışma saatleri bu şekilde düzenlendi.

Bugün havale ve EFT yapılır mı, kaça kadar yapılır? 28 Ekim Cuma Bugün para transferi yapılır mı, havale ve EFT hesaba geçer mi, ne zaman geçer?

HAVALE, EFT VE FAST YAPILIR MI, NE ZAMAN HESABA GEÇER?

28 Ekim öğleden önce yapılan EFT ve Havale işlemleri hesaba geçecek olup saat 13.00'dan itibaren yapılacak Havale ve EFT işlemleri, 31 Ekim 2022 Pazartesi günü hesaba geçecek.

Farklı bankalara kayıtlı hesaplar arasında para transferlerinin 365 gün 24 saat ve anlık olarak gerçekleştirilmesini sağlayan bir ödeme sistemi olan FAST ise resmi tatillerde kullanılabilmektedir.

Buna göre FAST ödemeleri, 28-29 Ekim'de hesaplara geçmektedir.

Bugün havale ve EFT yapılır mı, kaça kadar yapılır? 28 Ekim Cuma Bugün para transferi yapılır mı, havale ve EFT hesaba geçer mi, ne zaman geçer?
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