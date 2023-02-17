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Haberler Yaşam Bugün iftar saat kaçta? 17 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati ve il il iftar akşam ezanı vakti
Giriş Tarihi: 17.02.2023 12:02 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 12:09

Bugün iftar saat kaçta? 17 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati ve il il iftar akşam ezanı vakti

Miraç kandili yılın ikinci kandil gecesi olarak idrak ediliyor. İslam alemi bu özel günü oruç, namaz, dua ve zikirle geçiriyor. Oruçlu olanlar "bugün iftar saat kaçta" sorusuna yanıt arıyor. 2023 İstanbul, Ankara, İzmir imsakiye ile il il iftar vakti araştırmaları başladı. Hz. Muhammed'in göğe yükseldiği ve Allah'ın huzuruna çıktığı gece ibadetle dolu geçirilmeye hazırlanıyor. Diyanet namaz vakitleri ile araştırılan akam ezanı vakti imsakiyede yerini aldı. Peki, bugün iftar saat kaçta? İşte, 17 Şubat iftar saati

Bugün iftar saat kaçta? 17 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati ve il il iftar akşam ezanı vakti

İftar saat kaçta, ne zaman soruları yanıt arıyor. Miraç kandili İslam alemi tarafından ibadetle dolu geçiriliyor. Oruçlu olan Müslümanlar 2023 imsakiye üzerinde araştırmalara başladı. Diyanet ile araştırılan Miraç Kandili ibadetleri arasında oruç da yer alıyor. İftar vakti İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde sorgulanıyor. Peki, 17 Şubat bugün iftar saat kaçta? İşte, il il akşam ezanı vakti ile iftar saati

Bugün iftar saat kaçta? 17 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati ve il il iftar akşam ezanı vakti

İFTAR BUGÜN SAAT KAÇTA?

İslam alemi akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açıyor:

İSTANBUL: 18.47

ANKARA: 18.33

İZMİR: 18.47

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Bugün iftar saat kaçta? 17 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati ve il il iftar akşam ezanı vakti

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Hicri takvime göre hazırlanan dini günler takvimi Ramazan ayı tarihlerini belirledi.

Buna göre Ramazanın ilk günü 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacak. Ramazanın son günü ve bayram arifesi 20 Nisan 2023 Perşembe günü idrak edilecek.

RAMAZAN 2023 İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

Bugün iftar saat kaçta? 17 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati ve il il iftar akşam ezanı vakti

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

11 ayın sultanı Ramazan ayının en önemli ibadeti oruç olacak. İlk oruç için sahura 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

23 Mart iftar saati ile birlikte ilk günün orucu tamamlanacak.

Bugün iftar saat kaçta? 17 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati ve il il iftar akşam ezanı vakti

MİRAÇ KANDİLİNDE KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır.

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