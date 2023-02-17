Haberler Yaşam Bugün iftar saat kaçta? 17 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati ve il il iftar akşam ezanı vakti

Giriş Tarihi: 17.02.2023 12:02 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 12:09

Miraç kandili yılın ikinci kandil gecesi olarak idrak ediliyor. İslam alemi bu özel günü oruç, namaz, dua ve zikirle geçiriyor. Oruçlu olanlar "bugün iftar saat kaçta" sorusuna yanıt arıyor. 2023 İstanbul, Ankara, İzmir imsakiye ile il il iftar vakti araştırmaları başladı. Hz. Muhammed'in göğe yükseldiği ve Allah'ın huzuruna çıktığı gece ibadetle dolu geçirilmeye hazırlanıyor. Diyanet namaz vakitleri ile araştırılan akam ezanı vakti imsakiyede yerini aldı. Peki, bugün iftar saat kaçta? İşte, 17 Şubat iftar saati…