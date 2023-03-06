Haberler Yaşam Bugün iftar vakti saat kaçta? 6 Mart İstanbul, Ankara, İzmir İmsakiye 2023 ile iftar saati ve akşam ezanı vakti

Giriş Tarihi: 06.03.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 07:46

Bugün iftar vakti saat kaçta? 6 Mart İstanbul, Ankara, İzmir İmsakiye 2023 ile iftar saati ve akşam ezanı vakti

Bugün iftar vakti saat kaçta, kaçta ezan okunuyor sorusu yanıt arıyor. Bugün Berat Kandili ve ibadetler arasında yer alan orucu tüm Müslümanlar yerine getirmek istiyor. 6 Mart İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati ve akşam ezanı vakti araştırmalarıyla orucu ne zaman açacaklarını öğrenmek istiyorlar. Bu kudretli gecede yapılan ibadetlerin daha çok sevaba sahip olduğu biliniyor. Akşam ezanı ile kandil orucu açılacak. Diyanet namaz vakitleri ile araştırılan akam ezanı vakti imsakiyede yerini aldı. İşte 6 Mart iftar saati