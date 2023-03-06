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Haberler Yaşam Bugün iftar vakti saat kaçta? 6 Mart İstanbul, Ankara, İzmir İmsakiye 2023 ile iftar saati ve akşam ezanı vakti
Giriş Tarihi: 06.03.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 07:46

Bugün iftar vakti saat kaçta? 6 Mart İstanbul, Ankara, İzmir İmsakiye 2023 ile iftar saati ve akşam ezanı vakti

Bugün iftar vakti saat kaçta, kaçta ezan okunuyor sorusu yanıt arıyor. Bugün Berat Kandili ve ibadetler arasında yer alan orucu tüm Müslümanlar yerine getirmek istiyor. 6 Mart İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati ve akşam ezanı vakti araştırmalarıyla orucu ne zaman açacaklarını öğrenmek istiyorlar. Bu kudretli gecede yapılan ibadetlerin daha çok sevaba sahip olduğu biliniyor. Akşam ezanı ile kandil orucu açılacak. Diyanet namaz vakitleri ile araştırılan akam ezanı vakti imsakiyede yerini aldı. İşte 6 Mart iftar saati

Bugün iftar vakti saat kaçta? 6 Mart İstanbul, Ankara, İzmir İmsakiye 2023 ile iftar saati ve akşam ezanı vakti

İftar saat kaçta, ne zaman soruları bugün akşam Berat Kandili orucunu açacak vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. 2023 imsakiye üzerinden oruçlu vatandaşlar 6 Mart akşam ezanı vaktini öğrenebilir. Diyanet aracılığıyla kandil gecesi tutulacak oruç ve faziletleri araştırılırken, bir yandan da Ramazan ayına az bir süre kaldı. İşte 6 Mart İstanbul, Ankara, İzmir akşam ezanı vakti

Bugün iftar vakti saat kaçta? 6 Mart İstanbul, Ankara, İzmir İmsakiye 2023 ile iftar saati ve akşam ezanı vakti

İFTAR BUGÜN SAAT KAÇTA?

İslam alemi akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açıyor:

İSTANBUL: 19.07

ANKARA: 18.52

İZMİR: 19.16

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Bugün iftar vakti saat kaçta? 6 Mart İstanbul, Ankara, İzmir İmsakiye 2023 ile iftar saati ve akşam ezanı vakti

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Hicri takvime göre hazırlanan dini günler takvimi Ramazan ayı tarihlerini belirledi.

Bugün iftar vakti saat kaçta? 6 Mart İstanbul, Ankara, İzmir İmsakiye 2023 ile iftar saati ve akşam ezanı vakti

Buna göre Ramazanın ilk günü 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacak. Ramazanın son günü ve bayram arifesi 20 Nisan 2023 Perşembe günü idrak edilecek.

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Bugün iftar vakti saat kaçta? 6 Mart İstanbul, Ankara, İzmir İmsakiye 2023 ile iftar saati ve akşam ezanı vakti

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

11 ayın sultanı Ramazan ayının en önemli ibadeti oruç olacak. İlk oruç için sahura 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

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