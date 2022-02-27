Haberler Yaşam Miraç Kandili 2022 bu gece mi, bugün kandil mi, ne kandili? Miraç Kandili Gecesi bugün mü, ne zaman idrak edilecek? Diyanet Kandil günleri takvimi!

Giriş Tarihi: 27.02.2022 16:52 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022 16:52

Miraç Kandili, her sene Recep ayının yirmi yedinci günü idrak ediliyor. Urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi, "yukarı çıkma" anlamlarını taşırken öte yandan bu mübarek günde sabah saatlerinden itibaren "27 Şubat Bugün kandil mi, ne kandili, Miraç Kandili ne zaman, bugün mü?" soruları yanıt aramaya başladı. Dini kaynaklara göre bu anlamlı günde İslam peygamberi Hz. Muhammed, Allah katına erişmiş, göğe yükselmiştir. Peki, 27 Şubat Bugün kandil mi, ne kandili, Miraç Kandili ne zaman, bugün mü? İşte detaylar...