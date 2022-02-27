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Giriş Tarihi: 27.02.2022 16:52 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022 16:52

Miraç Kandili 2022 bu gece mi, bugün kandil mi, ne kandili? Miraç Kandili Gecesi bugün mü, ne zaman idrak edilecek? Diyanet Kandil günleri takvimi!

Miraç Kandili, her sene Recep ayının yirmi yedinci günü idrak ediliyor. Urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi, "yukarı çıkma" anlamlarını taşırken öte yandan bu mübarek günde sabah saatlerinden itibaren "27 Şubat Bugün kandil mi, ne kandili, Miraç Kandili ne zaman, bugün mü?" soruları yanıt aramaya başladı. Dini kaynaklara göre bu anlamlı günde İslam peygamberi Hz. Muhammed, Allah katına erişmiş, göğe yükselmiştir. Peki, 27 Şubat Bugün kandil mi, ne kandili, Miraç Kandili ne zaman, bugün mü? İşte detaylar...

Miraç Kandili 2022 bu gece mi, bugün kandil mi, ne kandili? Miraç Kandili Gecesi bugün mü, ne zaman idrak edilecek? Diyanet Kandil günleri takvimi!

Miraç Kandili İslami kaynaklara göre; Hz.Muhammed'in göğe yükselmesi (Allah katına çıkışı) olarak bilinen bu mübarek gün, Recep ayının 27. Gecesi idrak edilmektedir. Bu sene 27 Şubat tarihine denk gelen gecenin dini açıdan büyük bir öneme sahip olduğu ifade edilirken öte yandan sabah saatleriyle "Miraç Kandili ne zaman, bugün mü, bugün kandil mi, ne kandili?" soruları yanıt aramaya başladı. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan bu anlamlı günde Müslüman alemi; ibadetlerini yerine getirecek. Peki, 27 Şubat Bugün kandil mi, ne kandili, Miraç Kandili ne zaman, bugün mü? İşte detaylar...

Miraç Kandili 2022 bu gece mi, bugün kandil mi, ne kandili? Miraç Kandili Gecesi bugün mü, ne zaman idrak edilecek? Diyanet Kandil günleri takvimi!

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili her yıl Recep ayının 26. gecesine denk geliyor. Miraç kandili bu sene 27 Şubat Pazar gecesi idrak edilecek.

Peki, Miraç Kandili ibadetleri ve faziletleri nelerdir?

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Miraç Kandili 2022 bu gece mi, bugün kandil mi, ne kandili? Miraç Kandili Gecesi bugün mü, ne zaman idrak edilecek? Diyanet Kandil günleri takvimi!

MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır. Miracın hediyesi, Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.

Miraç Kandili 2022 bu gece mi, bugün kandil mi, ne kandili? Miraç Kandili Gecesi bugün mü, ne zaman idrak edilecek? Diyanet Kandil günleri takvimi!

Miracın bir diğer hediyesi ise "Âmenerrasulü" diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir. Mirâç, Cenab-ı Hak'tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O'na yaklaşmaktır. Mirâç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.

Miraç Kandili 2022 bu gece mi, bugün kandil mi, ne kandili? Miraç Kandili Gecesi bugün mü, ne zaman idrak edilecek? Diyanet Kandil günleri takvimi!

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

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