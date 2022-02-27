Miraç Kandili, her sene Recep ayının yirmi yedinci günü idrak ediliyor. Urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi, "yukarı çıkma" anlamlarını taşırken öte yandan bu mübarek günde sabah saatlerinden itibaren "27 Şubat Bugün kandil mi, ne kandili, Miraç Kandili ne zaman, bugün mü?" soruları yanıt aramaya başladı. Dini kaynaklara göre bu anlamlı günde İslam peygamberi Hz. Muhammed, Allah katına erişmiş, göğe yükselmiştir. Peki, 27 Şubat Bugün kandil mi, ne kandili, Miraç Kandili ne zaman, bugün mü? İşte detaylar...