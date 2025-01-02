REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN, BUGÜN KANDİL Mİ? 2025 Diyanet takvimi ile Regaip Kandili tarihi

REGAİP NE DEMEK?

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel" gibi anlamlara geliyor.

Regaib aynı zamanda hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur