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Giriş Tarihi: 02.01.2025 08:11 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 08:11

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN, BUGÜN KANDİL Mİ? 2025 Diyanet takvimi ile Regaip Kandili tarihi

Yeni yılın başlamasıyla birlikte üç aylar da başladı. Recep ayı içerisinde idrak edilen Regaip Kandili 2025 tarihi için araştırmalara hız kazandıran İslam alemi bu özel geceyi kaçırmamak adına sorularını arama motorlarına yöneltmeye başladı: Bugün kandil mi, ne kandili? Konuyla ilgili hicri takvimden hareketler hazırlanan Diyanet dini günler takvimi kontrol ediliyor. Regaib Gecesi için eller semaya açılıyor. İşte, Regaip Kandili ne zaman sorusunun yanıtı!

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN, BUGÜN KANDİL Mİ? 2025 Diyanet takvimi ile Regaip Kandili tarihi

Bugün kandil mi sorusu Diyanet takvimi ile yanıtlanıyor. Recep ayının ilk perşembe gecesi idrak edilen Regaip Kandili 2025 gündemde. İbadetle dolu geçirilecek bu özel gecenin kelime anlamı bol sevap ve fazilet anlamına geliyor. Peki; Regaip Kandili ne zaman, bugün ne kandili?

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN, BUGÜN KANDİL Mİ? 2025 Diyanet takvimi ile Regaip Kandili tarihi

BUGÜN KANDİL Mİ , NE KANDİLİ?

Yeni yılın ilk kandili olarak beklenen Regaip Kandili hicri takvime göre Recep ayının ilk perşembesi idrak ediliyor.

Üç ayların ilki olan Recep ayı 1 Ocak 2025 itibarıyla başladı.

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REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN, BUGÜN KANDİL Mİ? 2025 Diyanet takvimi ile Regaip Kandili tarihi

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet takvimine göre 2025 Regaip Kandili 2 Ocak Perşembe (bugün) idrak ediliyor.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN, BUGÜN KANDİL Mİ? 2025 Diyanet takvimi ile Regaip Kandili tarihi

REGAİP NE DEMEK?

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel" gibi anlamlara geliyor.

Regaib aynı zamanda hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN, BUGÜN KANDİL Mİ? 2025 Diyanet takvimi ile Regaip Kandili tarihi

REGAİP GECESİ NE OLDU?

Regaib gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde -gün belirtilmeden- oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan (el-Bakara 2/217; el-Mâide 5/2, 97; Ebû Dâvûd, "Ṣavm", 55; İbn Mâce, "Ṣıyâm", 43) receb ayında bulunmakla birlikte özellikle tasavvufî eserlerde yer alan, Hz. Peygamber'in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis âlimlerince belirtilmiştir.

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