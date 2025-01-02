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REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN, BUGÜN KANDİL Mİ? 2025 Diyanet takvimi ile Regaip Kandili tarihi
Giriş Tarihi: 02.01.2025 08:11
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
08:11
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN, BUGÜN KANDİL Mİ? 2025 Diyanet takvimi ile Regaip Kandili tarihi
Yeni yılın başlamasıyla birlikte üç aylar da başladı. Recep ayı içerisinde idrak edilen Regaip Kandili 2025 tarihi için araştırmalara hız kazandıran İslam alemi bu özel geceyi kaçırmamak adına sorularını arama motorlarına yöneltmeye başladı: Bugün kandil mi, ne kandili? Konuyla ilgili hicri takvimden hareketler hazırlanan Diyanet dini günler takvimi kontrol ediliyor. Regaib Gecesi için eller semaya açılıyor. İşte, Regaip Kandili ne zaman sorusunun yanıtı!