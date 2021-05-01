Bugün metro ve metrobüs çalışıyor mu? Tam kapanmada ve sokağa çıkma yasağında İETT metro, otobüs metrobüs saatleri

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA METROBÜS ÇALIŞIYOR MU?

Yasakta metrobüsler çalışıyor mu sorusu İstanbulluların en çok merak ettiği konu oldu. Tam kapanmada metrobüs hattında günde 580 araçla 6 binden fazla sefer düzenlenecek. Sabah 06.00-09.00 arasında 20 saniyede bir, 09.00-16.00 arasında 30 saniyede bir, 16.00-19.00 arasında 20 saniyede bir, 19.00-22.00 arasında dakikada bir ve gece yarısı ile sabah 06.00 arasında 10 dakikada bir sefer yapılacak. Metrobüs hattında da yolcu trafiği takip edilerek sefer planlamasında değişiklikler yapılacak, sefer aralıkları gerekirse arttırılacak veya azaltılacak.