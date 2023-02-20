Haberler Yaşam BUGÜN OKUL VAR MI, TATİL Mİ? (20 Şubat Pazartesi) | MEB açıklaması ile Okullar tatil mi, açılıyor mu, dersler başladı mı?

Giriş Tarihi: 20.02.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 07:25

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi ardından MEB tarafından okullar tatil mi sorusunun yanıtı verildi. Deprem bölgesi ve 71 ilde farklılık gösteren tatil süresi ile 20 Şubat Pazartesi bugün okul var mı, tatil mi soruları yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesinde okullar için değerlendirme yapacaklarını aktarırken İstanbul Valiliği de riskli olduğu belirlenen 93 okulun başka okullara aktarılmasına karar verdi. Okullar ne zaman açılacak, bugün açılıyor mu, tatil uzatıldı mı soruları yanıt arıyor. Peki, bugün okul var mı, yarım gün mü, tatil mi? İşte, okulların açılış tarihi!