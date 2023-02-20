Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BUGÜN OKUL VAR MI, TATİL Mİ? (20 Şubat Pazartesi) | MEB açıklaması ile Okullar tatil mi, açılıyor mu, dersler başladı mı?
Giriş Tarihi: 20.02.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 07:25

BUGÜN OKUL VAR MI, TATİL Mİ? (20 Şubat Pazartesi) | MEB açıklaması ile Okullar tatil mi, açılıyor mu, dersler başladı mı?

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi ardından MEB tarafından okullar tatil mi sorusunun yanıtı verildi. Deprem bölgesi ve 71 ilde farklılık gösteren tatil süresi ile 20 Şubat Pazartesi bugün okul var mı, tatil mi soruları yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesinde okullar için değerlendirme yapacaklarını aktarırken İstanbul Valiliği de riskli olduğu belirlenen 93 okulun başka okullara aktarılmasına karar verdi. Okullar ne zaman açılacak, bugün açılıyor mu, tatil uzatıldı mı soruları yanıt arıyor. Peki, bugün okul var mı, yarım gün mü, tatil mi? İşte, okulların açılış tarihi!

BUGÜN OKUL VAR MI, TATİL Mİ? 20 Şubat Pazartesi | MEB açıklaması ile Okullar tatil mi, açılıyor mu, dersler başladı mı?

Bugün okullar tatil mi, var mı soruları gündemdeki yerini aldı. MEB son dakika duyurularını takip eden öğrenci, öğretmen ve velilerin eğitim öğretim döneminin ne zaman başlayacağına dair soruları yanıtlandı. Şimdi deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak, ne zamana kadar tatil soruları yanıt arıyor. 71 ilde okulların açılış tarihi belirlenirken ilk ders zili çalıyor. Peki, 20 Şubat bugün okul var mı, tatil mi? İşte, tüm merak edilenler…

BUGÜN OKUL VAR MI, TATİL Mİ? 20 Şubat Pazartesi | MEB açıklaması ile Okullar tatil mi, açılıyor mu, dersler başladı mı?

BUGÜN OKULLAR AÇILIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılma tarihine ilişkin yaptığı açıklamada, depremden etkilenen iller hariç, yurt genelinde eğitim öğretimin 20 Şubat Pazartesi tarihinde başlayacağını duyurdu.

Eğitime verilen arada uzatmaya gidilmeyeceğinin altını çizen Bakan Özer, 71 ilde ilkokul, ortokul ve liselerde 2. dönem olarak bilinen bahar yarıyılının 20 Şubat 2023 tarihinde resmen başlayacağını bildirdi.

Bakan Özer, açıklamasında ''Pazartesi günü itibariyle 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim öğretim başlayacak.'' ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN OKUL VAR MI, TATİL Mİ? 20 Şubat Pazartesi | MEB açıklaması ile Okullar tatil mi, açılıyor mu, dersler başladı mı?

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Depremin vurduğu Gaziantep'te önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okullar ne zaman açılacak" sorusuna yanıt verdi.

Özer, "Buradaki meslek lisesine iki tane ekmek fabrikası kuracağız ve buranın ihtiyacını karşılayacağız. Bugünler birlik beraberlik günü. Tüm ülkemize başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

BUGÜN OKUL VAR MI, TATİL Mİ? 20 Şubat Pazartesi | MEB açıklaması ile Okullar tatil mi, açılıyor mu, dersler başladı mı?

Bakan Özer, "10 ilde eğitim ne zaman başlayacak" sorusunu ise ''10 il ile ilgili değerlendirmelerimizde de son noktaya geldik. İnşallah yarın (20 Şubat) açıklayacağız.

Nakille ilgili de şu ana kadar 48 bin öğrencimiz farklı illere nakillerini aldırdı. Bir karar daha aldık, nakil aldıran öğrencileri pansiyonlarımızda ücretsiz şekilde konaklattırıyoruz.'' şeklinde yanıtladı.

BUGÜN OKUL VAR MI, TATİL Mİ? 20 Şubat Pazartesi | MEB açıklaması ile Okullar tatil mi, açılıyor mu, dersler başladı mı?

10 İLDE İKİNCİ DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU ARANMAYACAK

Bakan Özer, "Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak.

Tüm Türkiye'de ve özellikle bölgedeki öğretmenlerimiz idari izinli şu anda. Ders ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışan tüm öğretmenlerimizin, yine usta öğreticilerimizin de ücretlerini ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA