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Giriş Tarihi: 06.02.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 07:46

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul, Ankara, İzmir 6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? Valilikler kar tatili olan illeri açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu raporu duyurulurken okullar tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. Cumartesi gününden itibaren şiddetli kar yağışı yurdu teslim altına alırken Valilikler kar tatili olan iller listesini duyurdu. Ülkeyi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle gündeme gelen ilk konulardan bir tanesi okulların tatil edilip edilmeyeceği oluyor. Peki bugün okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı, hangi illerde kar tatili var? İşte Valiliklerden gelen son dakika kar tatili olan iller açıklaması

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul, Ankara, İzmir 6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? Valilikler kar tatili olan illeri açıkladı

Bugün okullar tatil mi, kar tatili olan iller hangileri sorusuna milyonlarca vatandaşın yanıt arayışı sürüyor. 5 Şubat 2023 tarihinde yapılan açıklama sonrası İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde 6 Şubat Pazartesi günü okullarda eğitim öğretime kar tatili sebebiyle ara verilmişti. Bu noktada Bugün okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? İşte Valilik duyurusu ile okullarda son durum bilgisi

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? İŞTE İL İL KAR TATİLİ AÇIKLAMALARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı sebebiyle birçok ilde okullar tatil ediliyor. 6 Şubat 2023 Pazartesi İstanbul, Ankara, Bitlis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Gaziantep, Sivas, Malatya, Tunceli, Kahramanmaraş, Hakkari gibi illerden tatil haberleri geldi. Valiliklerden kar tatili açıklaması ile okullar tatil mi sorusu yanıt bulurken kar tatili olan iller listesi haberimizde yer alıyor.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul, Ankara, İzmir 6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? Valilikler kar tatili olan illeri açıkladı

6 ŞUBAT PAZARTESİ KAR TATİLİ OLAN İLLER

Bitlis kar tatili açıklaması:

"Yoğun Kar Yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü, Bitlis Merkez, Güroymak ve Hizan ilçelerimizde Eğitim Öğretime bir(1) gün ara verilmiştir."

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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul, Ankara, İzmir 6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? Valilikler kar tatili olan illeri açıkladı

Diyarbakır'da Okullar Tatil Edildi

Diyarbakır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Çüngüş ilçesinde 2, Dicle ilçesinde ise 1 gün okullar tatil edildi.

Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirmeler sonucu, ilçede devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve öğretmenlerin can güvenliği düşünülerek tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 6 ve 7 Şubat'ta tatil edildiğini duyurdu.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul, Ankara, İzmir 6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? Valilikler kar tatili olan illeri açıkladı

Muş'ta Eğitim 2 Gün Ara

Muş'ta olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava şartları ile meteorolojik buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldığı belirtilerek, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 06-07 Şubat 2023 Pazartesi ve Salı günü il genelinde eğitim öğretime 2 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 06-07 Şubat 2023 Pazartesi ve Salı günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" denildi.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul, Ankara, İzmir 6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? Valilikler kar tatili olan illeri açıkladı

Bingöl'de 6-7 Şubat'ta Okullar Tatil Edildi

Bingöl'de devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 06-07.02.2023 Pazartesi ve Salı günleri eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

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