Bugün okullar tatil mi, kar tatili olan iller hangileri sorusuna milyonlarca vatandaşın yanıt arayışı sürüyor. 5 Şubat 2023 tarihinde yapılan açıklama sonrası İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde 6 Şubat Pazartesi günü okullarda eğitim öğretime kar tatili sebebiyle ara verilmişti. Bu noktada Bugün okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? İşte Valilik duyurusu ile okullarda son durum bilgisi

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? İŞTE İL İL KAR TATİLİ AÇIKLAMALARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı sebebiyle birçok ilde okullar tatil ediliyor. 6 Şubat 2023 Pazartesi İstanbul, Ankara, Bitlis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Gaziantep, Sivas, Malatya, Tunceli, Kahramanmaraş, Hakkari gibi illerden tatil haberleri geldi. Valiliklerden kar tatili açıklaması ile okullar tatil mi sorusu yanıt bulurken kar tatili olan iller listesi haberimizde yer alıyor.