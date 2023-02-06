Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu raporu duyurulurken okullar tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. Cumartesi gününden itibaren şiddetli kar yağışı yurdu teslim altına alırken Valilikler kar tatili olan iller listesini duyurdu. Ülkeyi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle gündeme gelen ilk konulardan bir tanesi okulların tatil edilip edilmeyeceği oluyor. Peki bugün okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı, hangi illerde kar tatili var? İşte Valiliklerden gelen son dakika kar tatili olan iller açıklaması