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BUGÜN RESMİ TATİL Mİ? 29 Mayıs İstanbul’un fethi okullar var mı, toplu taşıma ücretsiz mi? Bankalar, noterler…
Giriş Tarihi: 29.05.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
09:32
BUGÜN RESMİ TATİL Mİ? 29 Mayıs İstanbul’un fethi okullar var mı, toplu taşıma ücretsiz mi? Bankalar, noterler…
İstanbul'un fethinin 571. senesinde 29 Mayıs 2024 resmi tatil mi? araştırmaları başladı. Jeopolitik konumu ve birçok medeniyete ev sahipliği yapması dolasıyla dünyanın göz bebeği olan İstanbul'un Fatih Sultan Mehmed tarafından fethedilmesinin üzerinden 571 sene geçti. Bu günde okullarda etkinlikler, bu günün maneviyatını ve coşkusunu yaşamak adına kutlamalar, etkinlikler düzenleniyor. Bu noktada "bugün resmi tatil mi?" araştırmaları başladı. Peki, bugün resmi tatil mi? 29 Mayıs resmi tatil mi,okullar tatil mi?