BUGÜN RESMİ TATİL Mİ? 29 Mayıs İstanbul’un fethi okullar var mı, toplu taşıma ücretsiz mi? Bankalar, noterler…

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Daha önceki yıllarda metro,metrobüs, otobüs, tramvay, marmaray gibi toplu taşıma araçları 29 Mayıs'ta ücretsiz olmuştu. Bu yıl İBB'den yapılan açıklamada " BB'den açıklama geldi; "İstanbul'un fethi olan 29 Mayıs'ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak." ifadeleri kullanıldı.