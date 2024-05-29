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Giriş Tarihi: 29.05.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 09:32

BUGÜN RESMİ TATİL Mİ? 29 Mayıs İstanbul’un fethi okullar var mı, toplu taşıma ücretsiz mi? Bankalar, noterler…

İstanbul'un fethinin 571. senesinde 29 Mayıs 2024 resmi tatil mi? araştırmaları başladı. Jeopolitik konumu ve birçok medeniyete ev sahipliği yapması dolasıyla dünyanın göz bebeği olan İstanbul'un Fatih Sultan Mehmed tarafından fethedilmesinin üzerinden 571 sene geçti. Bu günde okullarda etkinlikler, bu günün maneviyatını ve coşkusunu yaşamak adına kutlamalar, etkinlikler düzenleniyor. Bu noktada "bugün resmi tatil mi?" araştırmaları başladı. Peki, bugün resmi tatil mi? 29 Mayıs resmi tatil mi,okullar tatil mi?

BUGÜN RESMİ TATİL Mİ? 29 Mayıs İstanbul’un fethi okullar var mı, toplu taşıma ücretsiz mi? Bankalar, noterler…

29 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığıyla ilgili binlere araştırma başladı. İstanbul'un fethinin 571. senesinde kutlamalar, etkinlikler gerçekleşiyor. 29 Mayıs 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi nedeniyle her 29 Mayıs'ta kutlama yapılmaktadır. Peki, 29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı?

BUGÜN RESMİ TATİL Mİ? 29 Mayıs İstanbul’un fethi okullar var mı, toplu taşıma ücretsiz mi? Bankalar, noterler…

29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
29 Mayıs İstanbul'un Fethi, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmez.

Bu nedenle, okullar ve iş yerleri normal çalışma faaliyetlerine 29 Mayıs'ta devam edecek.

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BUGÜN RESMİ TATİL Mİ? 29 Mayıs İstanbul’un fethi okullar var mı, toplu taşıma ücretsiz mi? Bankalar, noterler…

29 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

29 Mayıs resmi tatil olmadığından İlkokul, ortaokul, lise, üniversite ve okul öncesi eğitim kurumları faaliyetlerine devam edecek.

BUGÜN RESMİ TATİL Mİ? 29 Mayıs İstanbul’un fethi okullar var mı, toplu taşıma ücretsiz mi? Bankalar, noterler…

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Daha önceki yıllarda metro,metrobüs, otobüs, tramvay, marmaray gibi toplu taşıma araçları 29 Mayıs'ta ücretsiz olmuştu. Bu yıl İBB'den yapılan açıklamada " BB'den açıklama geldi; "İstanbul'un fethi olan 29 Mayıs'ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak." ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN RESMİ TATİL Mİ? 29 Mayıs İstanbul’un fethi okullar var mı, toplu taşıma ücretsiz mi? Bankalar, noterler…

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

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