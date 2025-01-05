Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? 5 Ocak Pazar ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi

5 Ocak 2025 Pazar TV yayın akışı listesi hafta sonunu evde geçirmek isteyen izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Bugün, dizi, film ve eğlenceli programlar ile izleyiciler ekran başına toplanacak. Geniş bir yelpazede ekranlara gelecek yapımlar kanalların yayın akışlarında belirtiliyor. Peki, Bugün televizyonda neler var? İşte, 5 Ocak 2025 Pazar ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı listesi...