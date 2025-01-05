Haberler
Yaşam
Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? 5 Ocak Pazar ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi
Giriş Tarihi: 05.01.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025
12:52
Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? 5 Ocak Pazar ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi
Hafta sonu evde vakit geçirmek isteyenler "Bugün hangi diziler var?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yılın ilk haftasında dizi çekimlerine ara verilmesi nedeniyle, birçok dizinin yeni bölümleri bu hafta yayınlanmıyor. Durum böyle olunca izleyiciler 5 Ocak Pazar ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 yayın akış listesini kontrol ediyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 5 Ocak 2025 Pazar TV yayın akışı…