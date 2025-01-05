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Haberler Yaşam Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? 5 Ocak Pazar ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi
Giriş Tarihi: 05.01.2025 12:52 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 12:52

Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? 5 Ocak Pazar ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi

Hafta sonu evde vakit geçirmek isteyenler "Bugün hangi diziler var?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yılın ilk haftasında dizi çekimlerine ara verilmesi nedeniyle, birçok dizinin yeni bölümleri bu hafta yayınlanmıyor. Durum böyle olunca izleyiciler 5 Ocak Pazar ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 yayın akış listesini kontrol ediyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 5 Ocak 2025 Pazar TV yayın akışı…

Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? 5 Ocak Pazar ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi

5 Ocak 2025 Pazar TV yayın akışı listesi hafta sonunu evde geçirmek isteyen izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Bugün, dizi, film ve eğlenceli programlar ile izleyiciler ekran başına toplanacak. Geniş bir yelpazede ekranlara gelecek yapımlar kanalların yayın akışlarında belirtiliyor. Peki, Bugün televizyonda neler var? İşte, 5 Ocak 2025 Pazar ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı listesi...

Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? 5 Ocak Pazar ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi

ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Zembilli
15:15 Bir Gece Masalı
16:25 Can Borcu
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
22:35 Zembilli
01:40 Aldatmak
04:30 Hercai

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Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? 5 Ocak Pazar ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Yumurcak
16:45 Annem Ankara
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Kıyametten Sonra
21:45 Kıyametten Sonra
23:45 Mutluluk Zamanı
01:45 Zalim İstanbul
04:15 5N1K
04:45 Kuzey Güney

Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? 5 Ocak Pazar ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi

TRT1 YAYIN AKIŞI
06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Yedi Numara
06:55 Alparslan: Büyük Selçuklu
10:00 Kod Adı Kırlangıç
11:45 Enine Boyuna
13:00 Kanatlarını Aç
15:15 Gönül Dağı
18:00 Şehrime Hoş Geldiniz
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:30 3'te 3
00:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
03:25 Alparslan: Büyük Selçuklu
05:40 Yedi Numara

Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? 5 Ocak Pazar ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi

SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Kızılcık Şerbeti
07:45 Kezban Paris'te
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 RTÜK Belgeseli
22:30 Yedinci Koğuştaki Mucize
01:15 Deha
03:30 Kezban Paris'te
05:00 Siyah Kalp

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