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Giriş Tarihi: 11.04.2024 13:02 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 13:02

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 11-12 Nisan bayramda toplu taşıma, Marmaray, metro ve otobüsler bedava mı?

Bayram tatili dolayısıyla şehir içinde toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar, bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı gibi sorularla inceleme yapıyor. Marmaray, metro, metrobüs, vapur ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarına ücret ödenip ödenmeyeceği merak konusu olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması konuya nokta koydu. İşte 12 Nisan bayramda toplu taşıma, Marmaray, metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz mi sorusuna dair açıklamalar...

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 11-12 Nisan bayramda toplu taşıma, Marmaray, metro ve otobüsler bedava mı?

Bilindiği üzere ülkemizde dini ve milli bayramlarda ve resmi tatillerde ücretsiz ulaşım imkanı sağlanıyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere pek çok noktada bugün toplu taşıma ücretsiz mi sorusu yankı uyandırıyor. Ücretsiz ulaşım imkanının bayramın ikinci gününde de geçerli olup olmadığı merak ediliyor. İşte 11-12 Nisan bayramda toplu taşıma, Marmaray, metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı sorusunun yanıtı.

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 11-12 Nisan bayramda toplu taşıma, Marmaray, metro ve otobüsler bedava mı?

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı boyunca kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz olacak.

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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 11-12 Nisan bayramda toplu taşıma, Marmaray, metro ve otobüsler bedava mı?

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başladı. Özellikler büyükşehirlerde kendilerine gezi rotaları belirleyenler ulaşımın ücretsiz olup olmadığını sorguluyor. Resmi Gazete'de yer alan karara göre Ankara, İzmir, İstanbul'da belirlenen ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 11-12 Nisan bayramda toplu taşıma, Marmaray, metro ve otobüsler bedava mı?

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 10 Nisan Çarşamba günü saat 00.00'dan 12 Nisan Cuma günü saat 00.00'a kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İst. Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 11-12 Nisan bayramda toplu taşıma, Marmaray, metro ve otobüsler bedava mı?

Metro İstanbul'da bayram boyunca seferler cumartesi tarifesine göre yapılacak. Seferler, bayramın 1'inci ve 2'nci günü 06.00 - 00.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

12 Nisan Cuma günü ise, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı/Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatlarında Gece Metrosu uygulaması hizmet verecek.

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