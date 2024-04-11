Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 11-12 Nisan bayramda toplu taşıma, Marmaray, metro ve otobüsler bedava mı?

Bilindiği üzere ülkemizde dini ve milli bayramlarda ve resmi tatillerde ücretsiz ulaşım imkanı sağlanıyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere pek çok noktada bugün toplu taşıma ücretsiz mi sorusu yankı uyandırıyor. Ücretsiz ulaşım imkanının bayramın ikinci gününde de geçerli olup olmadığı merak ediliyor. İşte 11-12 Nisan bayramda toplu taşıma, Marmaray, metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı sorusunun yanıtı.