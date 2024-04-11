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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 11-12 Nisan bayramda toplu taşıma, Marmaray, metro ve otobüsler bedava mı?
Giriş Tarihi: 11.04.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
13:02
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 11-12 Nisan bayramda toplu taşıma, Marmaray, metro ve otobüsler bedava mı?
Bayram tatili dolayısıyla şehir içinde toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar, bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı gibi sorularla inceleme yapıyor. Marmaray, metro, metrobüs, vapur ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarına ücret ödenip ödenmeyeceği merak konusu olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması konuya nokta koydu. İşte 12 Nisan bayramda toplu taşıma, Marmaray, metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz mi sorusuna dair açıklamalar...