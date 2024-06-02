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Giriş Tarihi: 02.06.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 09:28

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 2 Haziran LGS günü İETT, Metrobüs, Marmaray, vapur, metro bedava mı, saat kaça kadar?

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi LGS sınavıyla birlikte gündemde. 2 Haziran Pazar günü Liselere Geçiş Sistemi sınavı için binlerce öğrenci toplu taşıma araçlarıyla sınav merkezlerine ulaşım sağlayacak. Bu noktada LGS öğrencileri için toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı sorgulanıyor. Peki, bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 2 Haziran LGS günü İETT, Metrobüs, Marmaray, vapur, metro bedava mı, saat kaça kadar?

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 2 Haziran LGS günü İETT, Metrobüs, Marmaray, vapur, metro bedava mı, saat kaça kadar?

LGS sınavıyla birlikte toplu taşıma ücretsiz mi sorusu gündeme geldi. Adaylar ve görevliler sınav öncesi ve sonrasında toplu taşıma araçları kullanacak. Peki, bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 2 Haziran LGS günü İETT, Metrobüs, Marmaray, vapur, metro bedava mı, saat kaça kadar?

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 2 Haziran LGS günü İETT, Metrobüs, Marmaray, vapur, metro bedava mı, saat kaça kadar?

2 HAZİRAN TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İETT'den 2 Haziran Pazar LGS sınav günü için açıklama geldi. İETT'den gelen duyuru şu şekilde:

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BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 2 Haziran LGS günü İETT, Metrobüs, Marmaray, vapur, metro bedava mı, saat kaça kadar?

"2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak LGS'ye katılım sağlayacak öğrenciler ve görevliler sınav günü belgeleriyle İETT araçlarından ücretsiz yararlanabilecektir."

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 2 Haziran LGS günü İETT, Metrobüs, Marmaray, vapur, metro bedava mı, saat kaça kadar?

KİMLER ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA UYGULAMASINDAN FAYDALANABİLECEK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak imkandan öğrenci ve sınav görevlileri yararlanabilecek.

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 2 Haziran LGS günü İETT, Metrobüs, Marmaray, vapur, metro bedava mı, saat kaça kadar?

BUGÜN TOPLU TAŞIMA SAAT KAÇA KADAR ÜCRETSİZ?

Sınavın 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.

Öğrencilerin sınav konsantrasyonunu koruması için de İBB Zabıta Daire Başkanlığı, gürültü şikayetlerine müdahale edecek. Ayrıca dikkati dağıtacak hiçbir çalışmanın yapılmaması ve tüm şantiyelerin iş programlarını sınav saatine göre programlaması konusunda dikkatli olunacak.

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