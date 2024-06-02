Haberler
Yaşam
BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 2 Haziran LGS günü İETT, Metrobüs, Marmaray, vapur, metro bedava mı, saat kaça kadar?
Giriş Tarihi: 02.06.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
09:28
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi LGS sınavıyla birlikte gündemde. 2 Haziran Pazar günü Liselere Geçiş Sistemi sınavı için binlerce öğrenci toplu taşıma araçlarıyla sınav merkezlerine ulaşım sağlayacak. Bu noktada LGS öğrencileri için toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı sorgulanıyor. Peki, bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 2 Haziran LGS günü İETT, Metrobüs, Marmaray, vapur, metro bedava mı, saat kaça kadar?