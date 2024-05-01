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Giriş Tarihi: 01.05.2024 07:56 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 08:01

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 1 Mayıs'ta ulaşım ücretsiz mi; metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olarak değerlendiriliyor. Bu noktada çalışanlar ve öğrencilerin gözleri İstanbul, Ankara, İzmir özelinde ulaşım araçlarına çevrildi. '1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi' sorusu şehirde gezi planları yapanların gündeminde. Peki; 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi, bugün ulaşım bedava mı, Marmaray metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz mi hizmet veriyor? İşte, detaylar...

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 1 Mayıs’ta ulaşım ücretsiz mi; metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?

1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi merak ediliyor. Büyükşehirlerde toplu ulaşım kullanacak vatandaşlar gözlerini İşçi Bayramı resmi tatiline çevirdi. Bu noktada vapurlar, metro, metrobüs, Marmaray, otobüs seçenekleri ayrı ayrı değerlendiriliyor. Peki; 1 Mayıs bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 1 Mayıs’ta ulaşım ücretsiz mi; metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?

1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci - Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe - İstanbul Havalimanı, Arnavutköy metro hattı seferleri alınan karar gereği ücretsiz olacak.

İstanbul Valiliği tarafından açıklanan tedbirler kapsamında bazı ulaşım hatlarında değişikliğe gidilecek.

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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 1 Mayıs’ta ulaşım ücretsiz mi; metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?

1 MAYIS ULAŞIMA KAPATILACAK ULAŞIM AĞLARI

İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – METRO A.Ş.;

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;

M2 Yenikapı – Seyrantepe - Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,
Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının seferlerinin durdurulması,
İstiklal Caddesi üzerinde Nostalji Tramvay seferlerinin durdurulması,
Tünel Meydan - Karaköy arası Füniküler hattı seferlerinin durdurulması,
Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli istikameti ve Fatih istikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması,
M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması,
M7 İstoç - Yıldız metro hattının Kağıthane - Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,
Bağcılar - Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Topkapı - Kabataş arasında yolcu taşınmaması,
T5 Eminönü - Alibeyköy tramvay hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Cibali - Eminönü arasında yolcu taşınmaması,
T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Yenikapı - Kazlıçeşme arasında yolcu taşınmaması,
Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması,

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 1 Mayıs’ta ulaşım ücretsiz mi; metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?

İDO A.Ş ve ŞEHİR HATLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ;

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;

Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu ve araç taşınması,

Ancak; Anadolu yakasından Avrupa yakasına "Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü

iskeleleri ile Harem-Sirkeci arası" yolcu ve araç taşınmaması,

Adalar'a yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi,
Eyüpsultan tarafına yapılan seferlerin devam etmesi,

Ancak; Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi,

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 1 Mayıs’ta ulaşım ücretsiz mi; metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?

İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI;

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;

TURYOL-DENTUR Deniz Motorları Şirketinin, Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu taşıması,

Ancak; Anadolu yakasından Avrupa yakasına "Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü

iskelelerine" yolcu taşınmaması,

Adalar'a yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi,
Eyüpsultan tarafına yapılan seferlerin devam etmesi,

Ancak; Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi,

TCDD ve DLH MARMARAY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ;

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;

Marmaray Sirkeci İstasyonlarının çift taraflı olarak sefere kapatılmasına karar verilmiştir.

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