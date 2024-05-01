Bugün toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 1 Mayıs’ta ulaşım ücretsiz mi; metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?

1 MAYIS ULAŞIMA KAPATILACAK ULAŞIM AĞLARI

İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – METRO A.Ş.;

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;

M2 Yenikapı – Seyrantepe - Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının seferlerinin durdurulması,

İstiklal Caddesi üzerinde Nostalji Tramvay seferlerinin durdurulması,

Tünel Meydan - Karaköy arası Füniküler hattı seferlerinin durdurulması,

Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli istikameti ve Fatih istikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması,

M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması,

M7 İstoç - Yıldız metro hattının Kağıthane - Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

Bağcılar - Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Topkapı - Kabataş arasında yolcu taşınmaması,

T5 Eminönü - Alibeyköy tramvay hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Cibali - Eminönü arasında yolcu taşınmaması,

T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Yenikapı - Kazlıçeşme arasında yolcu taşınmaması,

Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması,