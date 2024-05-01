Bugün toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 1 Mayıs’ta ulaşım ücretsiz mi; metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?

İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI;
1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;
TURYOL-DENTUR Deniz Motorları Şirketinin, Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu taşıması,
Ancak; Anadolu yakasından Avrupa yakasına "Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü
iskelelerine" yolcu taşınmaması,
Adalar'a yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi,
Eyüpsultan tarafına yapılan seferlerin devam etmesi,
Ancak; Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi,
TCDD ve DLH MARMARAY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ;
1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;
Marmaray Sirkeci İstasyonlarının çift taraflı olarak sefere kapatılmasına karar verilmiştir.