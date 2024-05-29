BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 29 Mayıs 2024 Çarşamba Otobüs, metro, metrobüs, vapur ve marmaray bedava mı, hangi şehirlerde geçerli?

29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi sorusu vatandaşların gündemine geldi. Bugün gün içinde marmaray, metrobüs, tramvay, vapur, otobüs ve metro kullanacak vatandaşlar, ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını sorguluyor. Bu noktada ise 29 Mayıs bugün ulaşımın ücretli olup olmayacağına dair beklenen açıklama geldi.