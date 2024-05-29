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Giriş Tarihi: 29.05.2024 08:24 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 08:24

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 29 Mayıs 2024 Çarşamba Otobüs, metro, metrobüs, vapur ve marmaray bedava mı, hangi şehirlerde geçerli?

29 Mayıs İstanbul'un Fethi ülkenin dört bir yanında coşkuyla karşılanıyor. Her yıl hatırlanan özel günler arasında yer alan 29 Mayıs bu yıl hafta içine denk geliyor. Bu nedenle ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu. Peki, 29 Mayıs bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, otobüs, metrobüs, metro bedava mı?

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 29 Mayıs 2024 Çarşamba Otobüs, metro, metrobüs, vapur ve marmaray bedava mı, hangi şehirlerde geçerli?

29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi sorusu vatandaşların gündemine geldi. Bugün gün içinde marmaray, metrobüs, tramvay, vapur, otobüs ve metro kullanacak vatandaşlar, ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını sorguluyor. Bu noktada ise 29 Mayıs bugün ulaşımın ücretli olup olmayacağına dair beklenen açıklama geldi.

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 29 Mayıs 2024 Çarşamba Otobüs, metro, metrobüs, vapur ve marmaray bedava mı, hangi şehirlerde geçerli?

29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatiller arasında bulunmamaktadır. Bu sebeple tüm kamu kurumları Çarşamba günü açık olacak. İstanbul'un Fethi yarın yurt genelinde düzenlenecek etkinlikler ve programlarla kutlanacak.

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BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 29 Mayıs 2024 Çarşamba Otobüs, metro, metrobüs, vapur ve marmaray bedava mı, hangi şehirlerde geçerli?

29 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İBB'den açıklama geldi; "İstanbul'un fethi olan 29 Mayıs'ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak."

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 29 Mayıs 2024 Çarşamba Otobüs, metro, metrobüs, vapur ve marmaray bedava mı, hangi şehirlerde geçerli?

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 29 Mayıs 2024 Çarşamba Otobüs, metro, metrobüs, vapur ve marmaray bedava mı, hangi şehirlerde geçerli?
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