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BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 29 Mayıs 2024 Çarşamba Otobüs, metro, metrobüs, vapur ve marmaray bedava mı, hangi şehirlerde geçerli?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 08:24
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
08:24
BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 29 Mayıs 2024 Çarşamba Otobüs, metro, metrobüs, vapur ve marmaray bedava mı, hangi şehirlerde geçerli?
29 Mayıs İstanbul'un Fethi ülkenin dört bir yanında coşkuyla karşılanıyor. Her yıl hatırlanan özel günler arasında yer alan 29 Mayıs bu yıl hafta içine denk geliyor. Bu nedenle ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu. Peki, 29 Mayıs bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, otobüs, metrobüs, metro bedava mı?