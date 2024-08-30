BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 30 ağustos otobüsler ücretsiz mi? Metrobüs, Marmaray, metro, tramvay, vapur...

30 Ağustos Zafer Bayramı toplu taşıma tarifesi bugün gündemdeki yerini aldı. Büyükşehirler başta olmak üzere vatandaşlar trafikte kalmamak için toplu taşıma araçlarını sıklıkla tercih ediyor. Geçtiğimiz resmi tatillerde toplu taşıma ücretsiz olmuştu. Peki, 30 Ağustos bugün toplu taşıma ücretsiz mi?