Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 30.08.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 09:14

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 30 ağustos otobüsler ücretsiz mi? Metrobüs, Marmaray, metro, tramvay, vapur...

30 Ağustos Zafer Bayramı ülkenin dört bir yanında düzenlenen etkinlikler ile kutlanacak. Bu noktada ise sabah saatleri itibarıyla toplu taşıma kullanan vatandaşlar toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl resmi tatillerde birçok şehirde toplu taşıma araçları bedava olarak hizmet vermişti. Peki, Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos Cuma İETT otobüsleri, metrobüs, Marmaray, metro, tramvay, vapur bedava mı, kimlere ücretsiz?

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 30 ağustos otobüsler ücretsiz mi? Metrobüs, Marmaray, metro, tramvay, vapur...

30 Ağustos Zafer Bayramı toplu taşıma tarifesi bugün gündemdeki yerini aldı. Büyükşehirler başta olmak üzere vatandaşlar trafikte kalmamak için toplu taşıma araçlarını sıklıkla tercih ediyor. Geçtiğimiz resmi tatillerde toplu taşıma ücretsiz olmuştu. Peki, 30 Ağustos bugün toplu taşıma ücretsiz mi?

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 30 ağustos otobüsler ücretsiz mi? Metrobüs, Marmaray, metro, tramvay, vapur...

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak. İETT'den 30 Ağustos Cuma günü toplu taşıma için açıklama yapıldı. Buna göre Cuma günü İETT otobüsleri, metrobüs, tramvay, metro ve vapur seferleri ücretsiz olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 30 ağustos otobüsler ücretsiz mi? Metrobüs, Marmaray, metro, tramvay, vapur...

İETT'den 30 Ağustos Cuma günü toplu taşıma için gelen duyuru şu şekilde:

30 Ağustos Zafer Bayramı'ında kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

*Ada hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvay'ı, Karaköy-Beyoğlu Tünel'i, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'na hizmet veren bagajlı taşımacılık yapan hatlarımız ile 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli değildir.

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 30 ağustos otobüsler ücretsiz mi? Metrobüs, Marmaray, metro, tramvay, vapur...

30 AĞUSTOS TOPLU TAŞIMA KİMLERE ÜCRETSİZ?

Açıklamada, kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz seyahat edilebileceği ifade edildi.

Otobüs seferleri 30 Ağustos günü Cumartesi tarifesi ile Metrobüs seferleri de hafta İçi tarifesi ile çalışacak.

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 30 ağustos otobüsler ücretsiz mi? Metrobüs, Marmaray, metro, tramvay, vapur...

CUMA GÜNÜ MARMARAY, İZBAN VE BAŞKENTRAY ÜCRETSİZ OLACAK

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, vatandaşlar 30 Ağustos Cuma günü Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

SON DAKİKA