Giriş Tarihi: 30.08.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
09:14
BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 30 ağustos otobüsler ücretsiz mi? Metrobüs, Marmaray, metro, tramvay, vapur...
30 Ağustos Zafer Bayramı ülkenin dört bir yanında düzenlenen etkinlikler ile kutlanacak. Bu noktada ise sabah saatleri itibarıyla toplu taşıma kullanan vatandaşlar toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl resmi tatillerde birçok şehirde toplu taşıma araçları bedava olarak hizmet vermişti. Peki, Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos Cuma İETT otobüsleri, metrobüs, Marmaray, metro, tramvay, vapur bedava mı, kimlere ücretsiz?