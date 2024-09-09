Giriş Tarihi: 09.09.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
10:12
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 9 Eylül 2024 Pazartesi okulun ilk günü otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?
9 Eylül Pazartesi günü, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlangıcı olarak takvimde yerini aldı. Öğrenciler ve veliler okullara koşarken bugün saat 10:00'da ilk ders zili çaldı. Geçtiğimiz yıllarda, trafiğin aksamaması ve öğrencilerin okullarına daha kolay ulaşabilmesi adına okulun ilk günü ücretsiz toplu taşıma imkanı sağlanıyordu. Peki, bugün toplu taşıma ücretsiz mi, okulun ilk günü otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? İşte detaylar.