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Giriş Tarihi: 09.09.2024 10:09 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 10:12

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 9 Eylül 2024 Pazartesi okulun ilk günü otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

9 Eylül Pazartesi günü, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlangıcı olarak takvimde yerini aldı. Öğrenciler ve veliler okullara koşarken bugün saat 10:00'da ilk ders zili çaldı. Geçtiğimiz yıllarda, trafiğin aksamaması ve öğrencilerin okullarına daha kolay ulaşabilmesi adına okulun ilk günü ücretsiz toplu taşıma imkanı sağlanıyordu. Peki, bugün toplu taşıma ücretsiz mi, okulun ilk günü otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? İşte detaylar.

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 9 Eylül 2024 Pazartesi okulun ilk günü otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

Veliler ve öğrenciler bugün toplu taşıma ücretsiz mi sorusuyla konuya ilişkin yapılan açıklamaları takip ediyor. Otobüs, metrobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz kullanılıp kullanılamayacağını merak edenler okulun ilk günü otobüsler ücretsiz mi, bedava mı sorusuna yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin son gelişmeler…

BUGÜN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

İşte 9 Eylül 2024 Pazartesi günü için yapılan açıklamalar...

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 9 Eylül 2024 Pazartesi okulun ilk günü otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

9 EYLÜL TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Okulların açıldığı gün İstanbul'da 06.00 - 16.00 saatleri arasında İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olurken, İSPARK ise okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet verecek.

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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 9 Eylül 2024 Pazartesi okulun ilk günü otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

İETT, okulların açılmasından itibaren her gün bin 716 ek sefer yapacak. 137 binden fazla yolcu bu seferlerle toplu taşımaya yönlendirilmiş olurken, 114 bin aracın bu tedbirlerle trafikten çekilmesi hedefleniyor. Metro İstanbul da 435 ilave sefer planlıyor. Bu seferlerle yaklaşık 500 bin yolcunun toplu taşımaya yönelmesi bekleniyor. Böylelikle 433 bin aracın İstanbul trafiğine çıkmaması bekleniyor.

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 9 Eylül 2024 Pazartesi okulun ilk günü otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

Ayrıca okulların açılmasıyla birlikte ilk 2 gün okul servis araçları, arabalı vapurlardan öncelikli olarak yararlanacak. İDO'nun Sirkeci-Harem hattındaki yaya yolcular ücretsiz seyahat edecek.

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 9 Eylül 2024 Pazartesi okulun ilk günü otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

Şehir Hatları da ek vapur seferleri düzenleyecek. Şehir Hatları ayrıca, yaz tarifesinin sona ermesiyle birlikte kış tarifesine geçecek. Kış tarifesi 9 Eylül 2024 - 22 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

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