GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 22 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

22 Mayıs 2025'te futbolseverleri heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor. Nesine 2. Lig, Bundesliga Play-Out, Suudi Arabistan Pro Lig, Dünya Halı Saha Şampiyonası, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası, İsveç Allsvenskan ve Superettan, Danimarka 1. Lig ile İskoçya Premier Lig'de önemli maçlar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var? Kimlerin maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte 22 Mayıs Perşembe gününün öne çıkan maç programı ve canlı yayın bilgileri…