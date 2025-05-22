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GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 22 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
12:56
GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 22 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Her gün yerli ve uluslararası arenada birçok futbol karşılaşması heyecanla takip ediliyor. Futbol tutkunlarının merakla beklediği 22 Mayıs Perşembe gününe ait maç takvimi belli oldu. Peki, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü hangi maçlar var, saat kaçta başlıyor ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün programı…