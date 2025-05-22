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Haberler Yaşam GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 22 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 12:56 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 12:56

GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 22 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Her gün yerli ve uluslararası arenada birçok futbol karşılaşması heyecanla takip ediliyor. Futbol tutkunlarının merakla beklediği 22 Mayıs Perşembe gününe ait maç takvimi belli oldu. Peki, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü hangi maçlar var, saat kaçta başlıyor ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün programı…

GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 22 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

22 Mayıs 2025'te futbolseverleri heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor. Nesine 2. Lig, Bundesliga Play-Out, Suudi Arabistan Pro Lig, Dünya Halı Saha Şampiyonası, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası, İsveç Allsvenskan ve Superettan, Danimarka 1. Lig ile İskoçya Premier Lig'de önemli maçlar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var? Kimlerin maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte 22 Mayıs Perşembe gününün öne çıkan maç programı ve canlı yayın bilgileri…

GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 22 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

22 MAYIS 2025 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

Nesine 2. Lig Yükselme Play-Off 3. Tur

16.00 Altınordu-Batman Petrolspor

20.00 Artı Değer Van Spor FK-Çimentaş Elazığspor

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GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 22 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Bundesliga Play-Out

21.30 Heidenheim-Elversberg

GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 22 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Suudi Arabistan Pro Lig

19.05 Al Akhdoud-Al Raed

19.15 Damac FC-Al Fateh

21.00 Al Ahli-Al Ettifaq

GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 22 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
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