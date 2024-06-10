Buket Özgünlü tutuklandı! Kuduz bölgesinden 29 köpek kaçırmıştı!

KUDUZ TESTLERİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Ankara getirilen 27 köpeğin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından laboratuvar testlerinin yapılmasına devam edildiği öğrenilirken köpeklerin kuduz olup olmadığına ilişkin henüz bir tespit yapılmadığı kaydedildi.

GAZETECİLERE SALDIRDILAR

Şüphelinin tutuklanmasının ardından bazı dernek üyeleri, sloganlar atarak Boyacının tutuklanmasına tepki gösterdi. Sulh ceza hakimliği çıkışında bekleyen gazeteciler hayvan sever kadınların tepkilerini haberleştirirken bazı derken üyelerince sardıraya uğradı. Saldırıda tişörtü yırtılan ve boğazından yaralanan bir gazeteci saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.