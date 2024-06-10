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Haberler Yaşam Buket Özgünlü tutuklandı! Kuduz bölgesinden 29 köpek kaçırmıştı!
Giriş Tarihi: 10.06.2024 10:25 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 19:13

Buket Özgünlü tutuklandı! Kuduz bölgesinden 29 köpek kaçırmıştı!

Şanlıurfa'dan kuduz olduğu iddia edilen 29 köpeği Ankara'ya getiren Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı 'Hayvanları koruma kanununa muhalefet' suçundan tutuklandı. Boyacı hakimlik ifadesinde belediye yetkilileriyle görüştüklerini imza karşılığında 29 hayvanı sahiplendiklerini, amacının bu hayvanlara bakmak olduğunu anlattı. Teslim alınan köpeklerin laboratuvar testlerin devam ettiği, kuduz olup olmadıklarına ilişkin henüz bir tespit yapılmadığı vurgulandı.

Dilhan Dumanoğlu
Buket Özgünlü tutuklandı! Kuduz bölgesinden 29 köpek kaçırmıştı!

Sosyal medyada 'Köpek velisi' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 13 yavru 14 tane yetişkin 27 köpek köpek sahiplendiğini söyledi.

Buket Özgünlü tutuklandı! Kuduz bölgesinden 29 köpek kaçırmıştı!

Boyacı'nın paylaşımı üzerine bölgede kuduz tehlikesi olması nedeniyle Ankara Valiliği yasal işlem başlatıldığını açıklarken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Boyacı ve aracı kullanan M.S.D. hakkında soruşturma başlatıldı. Boyacı Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.S.D. ve Boyacı Ankara Adliyesi'ne getirilirken, sahiplenilen 2 köpeğin ise yolda öldüğü tespit edildi.

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Buket Özgünlü tutuklandı! Kuduz bölgesinden 29 köpek kaçırmıştı!

'SAHİPLENİP BAKACAKTIK'
Savcılık ifadelerinin ardında 2 şüpheli 'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Boyacı sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadesinde Siverek'e dernek olarak basın açıklaması yapmaya gittiklerini söyleyerek, "Belediye yetkilerine hayvanları sahiplenip sahiplenemeyeceğimizi sorduk. Yetkililer bize sahiplenebileceğimizi söylediler. İmza karşılığında 29 hayvanı sahiplendik. İçlerinden iki köpek hastaydı.Amacım köpeklere bakmaktı. Üzerime atılı suçlamayı reddediyorum" dedi.

Buket Özgünlü tutuklandı! Kuduz bölgesinden 29 köpek kaçırmıştı!

KÖPEK SAYISININ FAZLALIĞI ŞÜPHE UYANDIRDI
Hakimlik Boyacı'nın Ankara'ya getirdiği köpek sayısının fazla olması ve yolda 2 köpeğin ölmesi nedeniyle eyleminin kuvvetli suç şüphesi içerdiği gerekçesiyle 'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklanmasına karar verdi. M.S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Buket Özgünlü tutuklandı! Kuduz bölgesinden 29 köpek kaçırmıştı!

KUDUZ TESTLERİ DEVAM EDİYOR
Öte yandan Ankara getirilen 27 köpeğin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından laboratuvar testlerinin yapılmasına devam edildiği öğrenilirken köpeklerin kuduz olup olmadığına ilişkin henüz bir tespit yapılmadığı kaydedildi.

GAZETECİLERE SALDIRDILAR

Şüphelinin tutuklanmasının ardından bazı dernek üyeleri, sloganlar atarak Boyacının tutuklanmasına tepki gösterdi. Sulh ceza hakimliği çıkışında bekleyen gazeteciler hayvan sever kadınların tepkilerini haberleştirirken bazı derken üyelerince sardıraya uğradı. Saldırıda tişörtü yırtılan ve boğazından yaralanan bir gazeteci saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.

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