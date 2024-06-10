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Buket Özgünlü tutuklandı! Kuduz bölgesinden 29 köpek kaçırmıştı!
Giriş Tarihi: 10.06.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
19:13
Buket Özgünlü tutuklandı! Kuduz bölgesinden 29 köpek kaçırmıştı!
Şanlıurfa'dan kuduz olduğu iddia edilen 29 köpeği Ankara'ya getiren Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı 'Hayvanları koruma kanununa muhalefet' suçundan tutuklandı. Boyacı hakimlik ifadesinde belediye yetkilileriyle görüştüklerini imza karşılığında 29 hayvanı sahiplendiklerini, amacının bu hayvanlara bakmak olduğunu anlattı. Teslim alınan köpeklerin laboratuvar testlerin devam ettiği, kuduz olup olmadıklarına ilişkin henüz bir tespit yapılmadığı vurgulandı.