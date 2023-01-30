Haberler Yaşam BÜLBÜLOĞLU HALKA ARZ SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! Bülbüloğlu halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?

Giriş Tarihi: 30.01.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 12:21

BÜLBÜLOĞLU HALKA ARZ SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! Bülbüloğlu halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?

Bülbüloğlu halka arz talep toplama işlemleri, bugün sona eriyor. 26-27-30 Ocak 2023 tarihlerini kapsayan talep toplama sürecinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Bu noktada yatırımcılar, ''Bülbüloğlu halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Şirket payları oransal dağıtım yöntemiyle satışa sunulurken BVSAN Bist kodu ile işlem görecek hisselerin halka arz fiyatı 31 TL olarak belirlendi. Peki, Bülbüloğlu halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Bülbüloğlu halka arz sonuçları ve konu ile ilgili tüm merak edilenler.