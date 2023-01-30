Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BÜLBÜLOĞLU HALKA ARZ SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! Bülbüloğlu halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 30.01.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 12:21

BÜLBÜLOĞLU HALKA ARZ SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! Bülbüloğlu halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?

Bülbüloğlu halka arz talep toplama işlemleri, bugün sona eriyor. 26-27-30 Ocak 2023 tarihlerini kapsayan talep toplama sürecinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Bu noktada yatırımcılar, ''Bülbüloğlu halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Şirket payları oransal dağıtım yöntemiyle satışa sunulurken BVSAN Bist kodu ile işlem görecek hisselerin halka arz fiyatı 31 TL olarak belirlendi. Peki, Bülbüloğlu halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Bülbüloğlu halka arz sonuçları ve konu ile ilgili tüm merak edilenler.

Bülbüloğlu halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? BVSAN Bülbüloğlu Vinç halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

Çelik konstrüksiyon ve vinç imalatı sektöründe hizmet veren Bülbüloglu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştı. Söz konusu arz için talep toplama süreci, 26 Ocak'ta başladı ve 30 Ocak'ta sona erecek. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından yatırım yapan vatandaşların gündeminde ''Bülbüloğlu halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' soruları yer alacak. Peki, Bülbüloğlu halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Bülbüloğlu Vinç halka arz sürecine dair merak edilenler.

Bülbüloğlu halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? BVSAN Bülbüloğlu Vinç halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ (BVSAN) HALKA ARZI NE ZAMAN?

(BVSAN) Bülbüloğlu Vinç halka arz tarihleri 26-27-30 Ocak 2023 (Perşembe, Cuma, Pazartesi) olarak belirlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bülbüloğlu halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? BVSAN Bülbüloğlu Vinç halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

BÜLBÜLOĞLU HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Bülbüloğlu halka arzında oransal dağıtım yöntemiyle talep toplanıyor.

Bülbüloğlu halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? BVSAN Bülbüloğlu Vinç halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

HALKA ARZ NE KADAR?

BVSAN Bist kodu ile yapılan Bülbüloğlu halka arz hisse fiyatı 31 TL olarak belirlendi. Bülbüloğlu, 11,500,000 Lot vereceğini bildirdi.

Payların tamamının satışı gerçekleşmesi halinde halka arz büyüklüğü 356.500.000 TL'ye ulaşacak.

Bülbüloğlu halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? BVSAN Bülbüloğlu Vinç halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

BÜLBÜLOĞLU HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

(BVSAN) Bülbüloğlu Vinç halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından 1 veya 2 Şubat 2023 tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

SON DAKİKA