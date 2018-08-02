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bir anda oldular

Giriş Tarihi: 02.08.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 02.08.2018 09:39
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bir anda oldular
Bulduklarıyla bir anda zengin oldular

Alman hükümeti, bir çiftçinin toprakları üzerinde keşfedilen bu tarihi eser için toprak sahibine para ödemeye karar verdi.

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bir anda oldular
Bulduklarıyla bir anda zengin oldular

Çiftçi, arkeologlar tarafından bulunan Roma döneminden kalma bu altın bronz eser syesinde adeta bir servet sahibi oldu.

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bir anda oldular
Bulduklarıyla bir anda zengin oldular
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bir anda oldular
Bulduklarıyla bir anda zengin oldular
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bir anda oldular
Bulduklarıyla bir anda zengin oldular

Çin'de yaşayan bir adam bulduğu domuz safrakesesi ile adeta servete kondu.

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bir anda oldular
Bulduklarıyla bir anda zengin oldular

Son derece değerli olan bu taş, eski zamanlardan bu yana tıp dünyasında da bir panzehir olarak kullanılıyor.

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bir anda oldular
Bulduklarıyla bir anda zengin oldular

Büyük annenizin tavan arasını temizlemek size çok zor geliyorsa bizce bir kez daha düşünün! Çünkü bu hikayemizin kahramanı büyük annesinin tavan arasından tam olarak 71 milyon euro değerinde Çin işi antika bir vazo bulmuş.

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