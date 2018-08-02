Bulduklarıyla bir anda zengin oldular

Alman hükümeti, bir çiftçinin toprakları üzerinde keşfedilen bu tarihi eser için toprak sahibine para ödemeye karar verdi. Çiftçi, arkeologlar tarafından bulunan Roma döneminden kalma bu altın bronz eser syesinde adeta bir servet sahibi oldu. Çin'de yaşayan bir adam bulduğu domuz safrakesesi ile adeta servete kondu. Son derece değerli olan bu taş, eski zamanlardan bu yana tıp dünyasında da bir panzehir olarak kullanılıyor. Büyük annenizin tavan arasını temizlemek size çok zor geliyorsa bizce bir kez daha düşünün! Çünkü bu hikayemizin kahramanı büyük annesinin tavan arasından tam olarak 71 milyon euro değerinde Çin işi antika bir vazo bulmuş.