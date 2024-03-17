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Haberler Yaşam Bülent Cihantimur mercek altında! Fenomenler soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı!
Giriş Tarihi: 17.03.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 12:17

Bülent Cihantimur mercek altında! Fenomenler soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı!

Ünlü estetikçi Bülent Cihantimur ile canavar anne Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğulları Cihan'ın karıştığı kazanın yankıları sürüyor... Baba Cihantimur'un 'fenomenler soruşturması'nda şüpheli olmasına ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Cihantimur'un banka hesapları ile yurda giriş çıkış gibi birçok konuda mercek altına alındığı anlaşıldı. İşte haberin detayları

ARZU KAYA
Bülent Cihantimur mercek altında! Fenomenler soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı!

Ünlü estetikçi Bülent Cihantimur ile cani anne Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğulları Timur Cihantimur'un karıştığı kazanın yankıları sürürken; baba Cihantimur'un fenomenlere yönelik kara para aklama soruşturmasında şüpheli olduğu ortaya çıktı.

Bülent Cihantimur mercek altında! Fenomenler soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca doktor Tayyar ve fenomen eşi Özlem Öz çiftine yönelik soruşturmada Bülent Cihantimur'un dosyadaki 13 şüpheliden biri olduğu öğrenilirken, "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçundan yurt dışında çıkış yasağı getirilen Cihantimur için dosyadaki bir şüphelinin avukatı talepte bulundu.

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Bülent Cihantimur mercek altında! Fenomenler soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı!

"CİHANTİMUR'UN ŞİRKETİNE KAYYUM ATANMADI"
Tayyar Öz'ün iş ortağı olarak bilinen şüpheli İbrahim Karaorhanlı'nın avukatı, soruşturma kapsamında Öz çiftine ait 3 şirkete kayyum atandığını, böylelikle müvekkilinin müdür yetkisinin kaldırıldığını belirtti.

Bülent Cihantimur mercek altında! Fenomenler soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı!

Ancak şüpheli Bülent Cihantimur'un BTC Estetik Sağlık Turizm ve Danışmanlık Hizmetleri TC. A.Ş.'nin sahibi ve yönetim kurulu başkanı olduğu ve araştırmalarına göre kendisinin şirketine kayyum atanmadığını ifade etti.

Bülent Cihantimur mercek altında! Fenomenler soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı!

Karorhanlı'nın ve ortaklarının şirketine kayyum atandığı ve şüphelilere örgüt üyeliği, suçtan elde edilen malvarlığının aktarılması gibi suçların yöneltildiği anlatılan dilekçede, şüpheliler arasında dosyanın ilk savcısı olan ve sonrasında Erzurum'a tayini çıktıktan sonra emekliliğe ayrılan Cumhuriyet Savcısının eşit uygulama yapmadığına ve Cihantimur'u ayrıcalıklı hale getirdiğine dair kanaat oluştuğu belirtildi.

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