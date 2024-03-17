Bülent Cihantimur mercek altında! Fenomenler soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı!

Ancak şüpheli Bülent Cihantimur'un BTC Estetik Sağlık Turizm ve Danışmanlık Hizmetleri TC. A.Ş.'nin sahibi ve yönetim kurulu başkanı olduğu ve araştırmalarına göre kendisinin şirketine kayyum atanmadığını ifade etti.

