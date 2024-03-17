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Bülent Cihantimur mercek altında! Fenomenler soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı!
Giriş Tarihi: 17.03.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
12:17
Bülent Cihantimur mercek altında! Fenomenler soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı!
Ünlü estetikçi Bülent Cihantimur ile canavar anne Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğulları Cihan'ın karıştığı kazanın yankıları sürüyor... Baba Cihantimur'un 'fenomenler soruşturması'nda şüpheli olmasına ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Cihantimur'un banka hesapları ile yurda giriş çıkış gibi birçok konuda mercek altına alındığı anlaşıldı. İşte haberin detayları