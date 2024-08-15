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Giriş Tarihi: 15.08.2024 14:10 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 14:24

Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun hastaneye kaldırıldı! Almina Tude Uygun'un sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?

Süper Lig takımlarından Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun hastaneye kaldırıldı. Uygun'un 28 yaşındaki kızı daha önce de tedavi haberleri ile gündeme gelmişti. Spor camiasında konuşulmaya başlanan haberde son durum takip ediliyor. Peki; Almina Tude Uygun'un sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir, son durum ne?

Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun hastaneye kaldırıldı! Almina Tude Uygun’un sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?

Daha önce diyabet hastalığını yendiği yönünde haberleri gündeme gelen Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun sağlık durumu ile gündemde. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Uygun'a taraftar ve spor camiasından geçmiş olsun mesajları geliyor. Peki; Almina Tude Uygun'un hastalığı nedir, neden hastaneye kaldırıldı, son durumu ne?

Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun hastaneye kaldırıldı! Almina Tude Uygun’un sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?

BÜLENT UYGUN'UN KIZI HASTANEYE KALDIRILDI!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun'un kızının hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun hastaneye kaldırıldı! Almina Tude Uygun’un sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?

ALMİNA TUDE UYGUN SAĞLIK DURUMU

Şeker komasına girerek hastaneye kaldırılan Almina Tude Uygun, daha önce de diyabet hastalığını yendiği yönünde haberlerle gündeme gelmişti.

Almina Tude Uygun'un yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun hastaneye kaldırıldı! Almina Tude Uygun’un sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?

Bülent Uygun kızının rahatsızlığı nedeniyle izin alarak Çorlu'ya gitti. Uygun'un Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Bellona Kayserispor maçında takımın başında olamayacağı belirtildi.

Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun hastaneye kaldırıldı! Almina Tude Uygun’un sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?

SİVASSPOR MESAJ YAYIMLADI!

"Teknik Direktörümüz Bülent Uygun'un şeker komasına giren kızı Almina Tude Uygun, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.

Almina Tude Uygun'a acil şifalar diliyor, kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

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