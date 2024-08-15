Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun hastaneye kaldırıldı! Almina Tude Uygun’un sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?

Daha önce diyabet hastalığını yendiği yönünde haberleri gündeme gelen Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun sağlık durumu ile gündemde. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Uygun'a taraftar ve spor camiasından geçmiş olsun mesajları geliyor. Peki; Almina Tude Uygun'un hastalığı nedir, neden hastaneye kaldırıldı, son durumu ne?