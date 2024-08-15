Giriş Tarihi: 15.08.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
14:24
Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun hastaneye kaldırıldı! Almina Tude Uygun'un sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?
Süper Lig takımlarından Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun hastaneye kaldırıldı. Uygun'un 28 yaşındaki kızı daha önce de tedavi haberleri ile gündeme gelmişti. Spor camiasında konuşulmaya başlanan haberde son durum takip ediliyor. Peki; Almina Tude Uygun'un sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir, son durum ne?