Bunlar daha iyi günlerimiz! Uzmanlardan yeni ’sıcak hava dalgası’ uyarısı: Daha kötü geçecek

"El Nino" sıcak hava dalgasının etkisiyle Türkiye dahil birçok ülkede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Özellikle saat 11.00-16.00 arasında dışarı çıkılmaması yönünde uyarılar yapılırken, uzmanlardan yüksek sıcaklıklarla ilgili yeni açıklama geldi. Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, gelecek 20 yılın daha kötü geçeceğinin kesin olduğunu belirterek, sıcaklık artışının sebebini ve buna karşı alınması gereken önlemleri sıraladı. İşte detaylar...