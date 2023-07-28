Bunlar daha iyi günlerimiz! Uzmanlardan yeni ’sıcak hava dalgası’ uyarısı: Daha kötü geçecek

"ŞİMDİ SICAKLIĞIN YÜKSEK OLMASI İKLİM KRİZİ DEMEK"

Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasını, sadece Ocak ayında değil, Temmuz ayında da görüyoruz. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası, her mevsimde var. Her mevsimde bir günden ertesi güne 10 derece düşüş hiç görmediğimiz, bilmediğimiz bir şey değil.