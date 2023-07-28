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Haberler Yaşam Bunlar daha iyi günlerimiz! Uzmanlardan yeni 'sıcak hava dalgası' uyarısı: Daha kötü geçecek
Giriş Tarihi: 28.07.2023 17:42 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 17:42

Bunlar daha iyi günlerimiz! Uzmanlardan yeni 'sıcak hava dalgası' uyarısı: Daha kötü geçecek

"El Nino" sıcak hava dalgasının etkisiyle Türkiye dahil birçok ülkede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Özellikle saat 11.00-16.00 arasında dışarı çıkılmaması yönünde uyarılar yapılırken, uzmanlardan yüksek sıcaklıklarla ilgili yeni açıklama geldi. Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, gelecek 20 yılın daha kötü geçeceğinin kesin olduğunu belirterek, sıcaklık artışının sebebini ve buna karşı alınması gereken önlemleri sıraladı. İşte detaylar...

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Bunlar daha iyi günlerimiz! Uzmanlardan yeni ’sıcak hava dalgası’ uyarısı: Daha kötü geçecek

El Nino sıcak hava dalgasının etkisiyle bu yaz dünya genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle kronik rahatsızlığı olanların saat 11.00-16.00 arasında dışarı çıkmaması gerektiğini belirtirken, Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, yüksek sıcaklıklarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hava sıcaklıklarındaki artışın sebeplerini sıralayan uzman isim, alınması gereken önlemleri de tek tek saydı. İşte detaylar...

Bunlar daha iyi günlerimiz! Uzmanlardan yeni ’sıcak hava dalgası’ uyarısı: Daha kötü geçecek

UZMAN İSİM ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİ SIRALADI

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), son dönemde özellikle kuzey yarım kürede ve dünya genelinde etkili olan aşırı sıcaklarla ilgili uyarılarda bulunuyor.

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Bunlar daha iyi günlerimiz! Uzmanlardan yeni ’sıcak hava dalgası’ uyarısı: Daha kötü geçecek

Yeni bir sıcak hava dalgası ise Türkiye'yi tekrar etkisi altına almaya hazırlanırken, Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz sıcak hava dalgalarının tıpkı sel ve taşkın gibi doğal afet olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek acil çağrı yaptı. Prof. Dr. Levent Kurnaz, iklim krizine dikkat çekerek, sıcaklık artışını engellemek için alınması gereken önlemleri sıraladı.

Bunlar daha iyi günlerimiz! Uzmanlardan yeni ’sıcak hava dalgası’ uyarısı: Daha kötü geçecek

"ŞİMDİ SICAKLIĞIN YÜKSEK OLMASI İKLİM KRİZİ DEMEK"

Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasını, sadece Ocak ayında değil, Temmuz ayında da görüyoruz. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası, her mevsimde var. Her mevsimde bir günden ertesi güne 10 derece düşüş hiç görmediğimiz, bilmediğimiz bir şey değil.

Bunlar daha iyi günlerimiz! Uzmanlardan yeni ’sıcak hava dalgası’ uyarısı: Daha kötü geçecek

Başka zaman olduğunda çok şaşırmıyoruz ama sıcak birden 40 dereceden 20 derecelere düştüğü zaman 'Ne oluyor?' diyoruz. Şimdi sıcaklığın yüksek olması iklim krizi demek.

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