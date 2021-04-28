Burak Sergen kimdir, sağlık durumu nasıl? Sadakatsiz’in Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen hayatı!

Türk televizyon ve tiyatro oyuncusu Burak Sergen hayatı ile son günlerin en çok merak edilen isimleri arasında bulunuyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterini canlandıran ünlü oyuncuyla ilgili olarak Burak Sergen kimdir, sağlık durumu nasıl, kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt aranıyor. Birçok dizi ve film projesinde yer alan ünlü oyuncu Burak Sergen, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmış ve çektiği solunum güçlüğü nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Burak Sergen 9 Şubat 1961 tarihinde dünyaya geldi. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve kendisi gibi oyuncu olan Toprak Sergen'in abisidir.