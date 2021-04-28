Burak Sergen kimdir, sağlık durumu nasıl? Sadakatsiz’in Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen hayatı!

BURAK SERGEN KİMDİR?

Burak Sergen son günlerde hayatıyla merak edilen ünlüler arasındaki yerini koruyor. Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterini canlandıran ünlü oyuncunun koronavirüse yakalandığı ve sağlık durumu ciddiyetini koruduğu bilinirken Burak Sergen hayatı ile ilgili merak edilenler şöyle;

BURAK SERGEN SAĞLIK DURUMU NASIL, SON DURUMU NE?

"Sadakatsiz" dizisiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Koronavirüse yalanan ve yoğun bakımda tedavi gören Sergen, geçen günlerde doktor kontrolünde entübe edilmişti.

Usta oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise yürek burktu. Ünsal paylaşımında, "Başka bir hayat yaşıyorum şu an sanki, başkasın ait olan. Ya da paralel evrendeki benin hayatını. Ben zaten normalinde devam eden hayatımı geri istiyorum." ifadelerini kullandı.

BURAK SERGEN HAYATI!

Burak Reis Sergen, 9 Şubat 1961 tarihinde dünyaya geldi. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve kendisi gibi oyuncu olan Toprak Sergen'in abisidir.

1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Burak Sergen hala Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam ediyor.

Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.