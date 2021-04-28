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Haberler Yaşam Burak Sergen kimdir, sağlık durumu nasıl? Sadakatsiz’in Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen hayatı!
Giriş Tarihi: 28.04.2021 16:42 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 16:44

, sağlık durumu nasıl? Sadakatsiz’in Haluk karakterini canlandıran !

Türk televizyon ve tiyatro oyuncusu ile son günlerin en çok merak edilen isimleri arasında bulunuyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterini canlandıran ünlü oyuncuyla ilgili olarak , sağlık durumu nasıl, kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt aranıyor. Birçok dizi ve film projesinde yer alan ünlü oyuncu Burak Sergen, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmış ve çektiği solunum güçlüğü nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Burak Sergen 9 Şubat 1961 tarihinde dünyaya geldi. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve kendisi gibi oyuncu olan Toprak Sergen'in abisidir.

Burak Sergen kimdir, sağlık durumu nasıl? Sadakatsiz’in Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen hayatı!

Ünlü oyuncu Burak Sergen son günlerde hayatıyla öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Son olarak koronavirüse yakalanan ve çektiği solunum güçlüğü nedeniyle yoğun bakıma alınan ardından entübe olduğu açıklanan ünlü oyuncunun hayatına dair sorgulamalar hız kazandı. Bu akşam Sadakatsiz'in yeni bölümünün yayınlanacak olması dolasıyla sevilen karakterlerden Haluk'u canlandıran ünlü oyuncuyla ilgili , sağlık durumu nasıl sorusuna yanıt aranacak. Burak Reis Sergen, 9 Şubat 1961 tarihinde dünyaya gelmiştir. İşte ve sağlık durumu ile ilgili son gelişmeler

Burak Sergen kimdir, sağlık durumu nasıl? Sadakatsiz’in Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen hayatı!

BURAK SERGEN KİMDİR?

Burak Sergen son günlerde hayatıyla merak edilen ünlüler arasındaki yerini koruyor. Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterini canlandıran ünlü oyuncunun koronavirüse yakalandığı ve sağlık durumu ciddiyetini koruduğu bilinirken ile ilgili merak edilenler şöyle;

BURAK SERGEN SAĞLIK DURUMU NASIL, SON DURUMU NE?

"Sadakatsiz" dizisiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Koronavirüse yalanan ve yoğun bakımda tedavi gören Sergen, geçen günlerde doktor kontrolünde entübe edilmişti.

Usta oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise yürek burktu. Ünsal paylaşımında, "Başka bir hayat yaşıyorum şu an sanki, başkasın ait olan. Ya da paralel evrendeki benin hayatını. Ben zaten normalinde devam eden hayatımı geri istiyorum." ifadelerini kullandı.

BURAK SERGEN HAYATI!

Burak Reis Sergen, 9 Şubat 1961 tarihinde dünyaya geldi. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve kendisi gibi oyuncu olan Toprak Sergen'in abisidir.

1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Burak Sergen hala Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam ediyor.

Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.

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Burak Sergen kimdir, sağlık durumu nasıl? Sadakatsiz’in Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen hayatı!

BURAK SERGEN'İN ROL ALDIĞI DİZİLER

Sadakatsiz - 2020- (Haluk Güçlü)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2019-2020 - Feyyaz Meftun

Halka - 2019 - İlhan Tepeli

Çukur - 2017-2018 - Baykal/Beyefendi

Kara Sevda - 2015 - Galip Kozcuoğlu

Sen Benimsin - 2015 - Şimal Toprak

Kızılelma - 2014 - Süleyman Hekimoğlu

Aşk ve Ceza - 2010 - Beşir Ağa

Zoraki Başkan - 2009 - Reis

Derdest - 2008 - Bülent Yıldırım

Dicle - 2007 - Seyit

Erkek Tarafı - 2005 - Kamil

Köpek - 2005 - Müdür Abbas

Tam Pansiyon - 2004 - Osman

Zerda - 2002 - Mahmut Ağa

Bulut Bey - 2002 - Kudret

Cesur Kuşku - 2001 - Hal Müdürü

Aşk ve Gurur - 2001 - Kenan Timur

BURAK SERGEN'İN ROL ALDIĞI BAZI FİLMLER

Deli Dumrul - 2007 - Deli Dumrul

Salur Kazan - 2007 - Salur Kazan

Salur Tutsak Düşünce - 2007 - Salur

Eğrek İle Seğrek - 2007 - Oba Beyi

Bamsı Beyrek - 2007 - Salur

Boğaçhan - 2007

Bamsı Beyrek Neden Öldürüldü - 2007

Uruz Tutsak Düşer - 2007 - Salur

Beybaba / Koltuk - 2003

Burak Sergen kimdir, sağlık durumu nasıl? Sadakatsiz’in Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen hayatı!
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