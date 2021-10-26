Burası Antalya: Görüntüler akıl alır gibi değil: Kadın sürücü öyle bir şey yaptı ki…

ANTALYA'DA İNANILMAZ OLAY Vatandaşların yalnızca izlediği ve herhangi bir müdahale etmediği olayda, kadın sürücünün kullandığı araç merdivenlerde askıda kaldı. YARDIM İSTEDİ: LÜTFEN İTEKLEYİN Vatandaşların tepkisiyle karşılaşan genç kadın, 'Oradan indim, buradan indim ama şurada takıldım. Lütfen itekleyin, çıkacak başka yer yok' ifadelerini kullandı. Otomobilin merdivenlerden inmeye çalışırken askıda kalması sonrasında ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, dakikalarca aynı noktada kalan araç çekici ile yola taşındı. O anlar kameralara böyle yansıdı: Antalya'da sürücü aracıyla merdivenlerden inmeye çalıştı | Video