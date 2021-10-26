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Haberler Yaşam Burası Antalya: Görüntüler akıl alır gibi değil: Kadın sürücü öyle bir şey yaptı ki…
Giriş Tarihi: 26.10.2021 10:55 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 10:55

Burası Antalya: Görüntüler akıl alır gibi değil: Kadın sürücü öyle bir şey yaptı ki…

Antalya'da ilginç bir olay yaşandı. Genç bir kadın sürücü, aracıyla merdivenlerden inmeye çalıştı. O anlar kameralara böyle yansıdı

Burası Antalya: Görüntüler akıl alır gibi değil: Kadın sürücü öyle bir şey yaptı ki…

ANTALYA'DA İNANILMAZ OLAY

Akılalmaz olay Antalya'da yaşandı... Otomobille merdivenlerden inmeye çalışan iki arkadaşın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Burası Antalya: Görüntüler akıl alır gibi değil: Kadın sürücü öyle bir şey yaptı ki…

Vatandaşların yalnızca izlediği ve herhangi bir müdahale etmediği olayda, kadın sürücünün kullandığı araç merdivenlerde askıda kaldı.

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Burası Antalya: Görüntüler akıl alır gibi değil: Kadın sürücü öyle bir şey yaptı ki…

YARDIM İSTEDİ: LÜTFEN İTEKLEYİN

Vatandaşların tepkisiyle karşılaşan genç kadın, "Oradan indim, buradan indim ama şurada takıldım. Lütfen itekleyin, çıkacak başka yer yok" ifadelerini kullandı.

Burası Antalya: Görüntüler akıl alır gibi değil: Kadın sürücü öyle bir şey yaptı ki…

Otomobilin merdivenlerden inmeye çalışırken askıda kalması sonrasında ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, dakikalarca aynı noktada kalan araç çekici ile yola taşındı.

Burası Antalya: Görüntüler akıl alır gibi değil: Kadın sürücü öyle bir şey yaptı ki…

O anlar kameralara böyle yansıdı:

Antalya'da sürücü aracıyla merdivenlerden inmeye çalıştı | Video

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