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Haberler Yaşam Burası Göbeklitepe'den daha eski: Heyecan yaratan keşif!
Giriş Tarihi: 17.10.2021 12:09 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 12:11

Burası Göbeklitepe'den daha eski: Heyecan yaratan keşif!

Göbeklitepe, tarihin sıfır noktası olarak biliniyor. Dargeçit'teki bir bölgenin ise Göbeklitepe'den daha eski bir yerleşim yeri olduğu konuşuluyor...

Burası Göbeklitepe’den daha eski: Heyecan yaratan keşif!

GÖBEKLİTEPE'DEN DAHA ESKİ!

Dargeçit ilçesinin kırsal Ilısu Mahallesi'ndeki arkeolojik kazı çalışmaları 'Ilısu Barajı ve HES Projesi Etkileşim Alanında Kalan Kültür Varlıklarının Belgelenmesi ve Kurtarılmasına Yönelik Çalışmalar' kapsamında devam ediyor.

Burası Göbeklitepe’den daha eski: Heyecan yaratan keşif!

HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA: KAZDIKÇA TARİH FIŞKIRIYOR!

Kazı alanında incelemelerde bulunan Vali ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ergül Kodaş'tan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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Burası Göbeklitepe’den daha eski: Heyecan yaratan keşif!

Vali Demirtaş, insanlık tarihine ışık tutacak Boncuklu Tarla'nın koruma altına alınmasına yönelik çalışma planlandıklarını belirtti.

Burası Göbeklitepe’den daha eski: Heyecan yaratan keşif!

Kazılarda ortaya çıkarılan bulgular üzerinde yapılan incelemelerde Boncuklu Tarla'nın Göbeklitepe'den daha eski bir tarihe sahip olduğunun öngörüldüğünü dile getiren Vali Demirtaş, şöyle konuştu:

Burası Göbeklitepe’den daha eski: Heyecan yaratan keşif!

"İnsanlık tarihinin karanlıkta kalan noktasının aydınlatılmasında tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve her yeri tarih kokan medeniyetler beşiği Mardin'imiz önemli bir şehir konumundadır.

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