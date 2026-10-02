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Burcunuza göre ruh ikiziniz olan film türü hangisi? İşte 12 burcun sinema haritası!
Giriş Tarihi: 02.10.2026 14:43
Burcunuza göre ruh ikiziniz olan film türü hangisi? İşte 12 burcun sinema haritası!
Hangi filmi izleyeceğinize karar veremeyip ekran karşısında dakikalarca vakit mi kaybediyorsunuz? Astroloji dünyası, karar alma mekanizmalarımızdan günlük tercihlerimize kadar rehberlik etmeye devam ediyor. Karakter özelliklerimizi ve hayata bakış açımızı şekillendiren burçlar, sinema tercihlerinde de şaşırtıcı bir biçimde devreye giriyor. İşte 12 burcun karakter analizi ve ruh ikizi olan film türleri…