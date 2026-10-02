Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam Burcunuza göre ruh ikiziniz olan film türü hangisi? İşte 12 burcun sinema haritası!
Giriş Tarihi: 02.10.2026 14:43

Burcunuza göre ruh ikiziniz olan film türü hangisi? İşte 12 burcun sinema haritası!

Hangi filmi izleyeceğinize karar veremeyip ekran karşısında dakikalarca vakit mi kaybediyorsunuz? Astroloji dünyası, karar alma mekanizmalarımızdan günlük tercihlerimize kadar rehberlik etmeye devam ediyor. Karakter özelliklerimizi ve hayata bakış açımızı şekillendiren burçlar, sinema tercihlerinde de şaşırtıcı bir biçimde devreye giriyor. İşte 12 burcun karakter analizi ve ruh ikizi olan film türleri…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
Burcunuza göre ruh ikiziniz olan film türü hangisi? İşte 12 burcun sinema haritası!

Sinema salonlarında ya da dijital platformlarda film seçerken çoğumuz anlık ruh halimize göre hareket ettiğimizi düşünürüz. Ancak astrologlar ve sinema eleştirmenleri, burçların karakteristik yapıları ile film türleri arasında son derece güçlü bir bağ olduğunu ortaya koyuyor.

Burcunuza göre ruh ikiziniz olan film türü hangisi? İşte 12 burcun sinema haritası!

KOÇ - AKSİYON FİLMİ

Enerjik, cesur ve her zaman rekabete açık olan Koçlar tam bir aksiyon filmi gibidir. Sürekli hareket, risk alma ve kahramanların zorlu mücadeleleri onların adrenalin dolu dünyasını yansıtır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Burcunuza göre ruh ikiziniz olan film türü hangisi? İşte 12 burcun sinema haritası!

BOĞA - ROMANTİK FİLM

Konforuna, lezzetli yemeklerine ve huzuruna düşkün Boğalar duygusal derinliği olan romantik filmlerle özdeşleşir. Yavaş ilerleyen ama ayakları yere basan güçlü aşk hikayeleri tam onlara göredir.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Burcunuza göre ruh ikiziniz olan film türü hangisi? İşte 12 burcun sinema haritası!

İKİZLER – BİLİM KURGU

Meraklı, zeki ve sürekli bilgi açlığı çeken İkizler burçları için zihin açan hikayeler ve sıra dışı evrenler vazgeçilmezdir. Esprili diyaloglar ve beklenmedik ters köşeler (twist) ararlar.

Burcunuza göre ruh ikiziniz olan film türü hangisi? İşte 12 burcun sinema haritası!

YENGEÇ – DRAM FİLMİ

Duygusal derinliği en yüksek burç olan Yengeçler, aile, geçmiş ve nostalji temalı dramlarla kolayca bağ kurar. Güven duygusu aşılayan eski filmleri tekrar tekrar izlemeye bayılırlar.

Burcunuza göre ruh ikiziniz olan film türü hangisi? İşte 12 burcun sinema haritası!

ASLAN – MACERA FİLMİ

İlgi odağı olmayı ve gösterişi seven Aslanlar için büyük prodüksiyonlar, görsel efektler ve epik maceralar ilk sıradadır. Lider ve karizmatik başroller onların enerjisinin aynasıdır.

Burcunuza göre ruh ikiziniz olan film türü hangisi? İşte 12 burcun sinema haritası!

BAŞAK – POLİSİYE VE GİZEM

Detaycı, analitik ve çözüm odaklı Başaklar için karmaşık olay örgülerine sahip polisiyeler mükemmeldir. Gerçek hayattan esinlenen yapımları izlerken adeta bir dedektif gibi ipucu toplarlar.

Burcunuza göre ruh ikiziniz olan film türü hangisi? İşte 12 burcun sinema haritası!

TERAZİ - ROMANTİK KOMEDİ

Sosyal, uyumlu ve estetik algısı yüksek Teraziler romantik komedilerle ruh ikizidir. Karakterler arasındaki o tatlı uyum, güzel müzikler ve şık manzaralar ruhlarını besler.

Burcunuza göre ruh ikiziniz olan film türü hangisi? İşte 12 burcun sinema haritası!

AKREP - GERİLİM FİLMİ

Gizemli ve yoğun duyguların insanı Akrepler tam bir psikolojik gerilim ve suç filmi havası taşır. Ekrandaki entrikaları çözmeye çalışmak, karanlık atmosferlere girmek onların en büyük sinema keyfidir.

Burcunuza göre ruh ikiziniz olan film türü hangisi? İşte 12 burcun sinema haritası!

YAY - YOL / KEŞİF FİLMİ

Özgürlüğüne düşkün, sınırları sevmeyen Yaylar için seyahat odaklı yol filmleri ve fantastik keşif maceraları ilk tercihtir. Keşfedilmemiş dünyalar ve mizahi diyaloglar onları ekrana bağlar.

Burcunuza göre ruh ikiziniz olan film türü hangisi? İşte 12 burcun sinema haritası!

OĞLAK - TARİHİ FİLM / BİYOGRAFİ

Disiplinli, hedef odaklı ve ciddiyeti seven Oğlaklar için güç, başarı ve büyük yaşam mücadelelerini anlatan tarihi yapımlar ve biyografiler öne çıkar. Karakterlerin azmi onlara ilham verir.

Burcunuza göre ruh ikiziniz olan film türü hangisi? İşte 12 burcun sinema haritası!

KOVA - FANTASTİK / DENEYSEL

Sıra dışı düşünceleri ve toplumsal mesaj kaygılarıyla bilinen Kovalar, alternatif dünya görüşleri sunan fantastik ve deneysel filmlere bayılır. Gelecek vizyonları ilgilerini çeker.

Burcunuza göre ruh ikiziniz olan film türü hangisi? İşte 12 burcun sinema haritası!

BALIK - ANİMASYON / MİSTİK

Hayal gücünün sınırlarını zorlayan, spiritüel ve mistik temalara açık olan Balıklar için animasyonlar ve fantastik dramalar biçilmiş kaftandır. Sembolik anlamları ve ruhani boyutları yakalamakta ustadırlar.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA