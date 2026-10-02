Burcunuza göre ruh ikiziniz olan film türü hangisi? İşte 12 burcun sinema haritası!

Sinema salonlarında ya da dijital platformlarda film seçerken çoğumuz anlık ruh halimize göre hareket ettiğimizi düşünürüz. Ancak astrologlar ve sinema eleştirmenleri, burçların karakteristik yapıları ile film türleri arasında son derece güçlü bir bağ olduğunu ortaya koyuyor.