Burdur Piknik Alanları 2023 - Burdur’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve doğada kafa dinlemek isteyen kişi sayısı oldukça fazladır. Yeşilliğin bol olduğu mesire alanları, özelikle aile veya arkadaşlar için ideal mekânlardır. Bu mesire alanlarında piknik yapmak ve mangal keyfini sürdürmek isteyen kişiler, sevdikleriyle farklı aktiviteler de yapabilir. Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Burdur, mesire alanları bakımından zengin bir yer olarak karşımıza çıkmıştır. Huzurlu mekânlarıyla kafa dinlemek isteyenlerin adresi olan bu mesire alanları, çocuklu aileler için de oldukça güvenlidir. Kimi mesire alanında çocuklara özel parklar da mevcuttur. Piknik yapmak isteyen kişiler için, mesire alanlarında çok sayıda halka açık masalar vardır. Burdur piknik alanları yazımızda, tercih edebileceğiniz yerlere değindik. İşte detaylar...