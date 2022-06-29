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Haberler Yaşam Burdur Piknik Alanları 2023 - Burdur'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 29.06.2022 15:34 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 13:26

Burdur Piknik Alanları 2023 - Burdur'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Sevdikleriyle güzel bir gün geçirmek isteyenlerin tercih edebileceği aktivitelerin başında piknik gelir. Havaların da ısınmasıyla beraber doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen kişilerin gidebileceği mesire alanı oldukça fazladır. Akdeniz bölgesinde yer alan Burdur, mesire alanı bakımından zengin bir yerdir. Burdur piknik alanları yazımızda, çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirmek isteyen ailelere özel mesire alanlarını sıraladık. Burdur Piknik Alanları, Burdur Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları nelerdir? Yazımızın devamında sizlerle.

Burdur Piknik Alanları 2023 - Burdur’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve doğada kafa dinlemek isteyen kişi sayısı oldukça fazladır. Yeşilliğin bol olduğu mesire alanları, özelikle aile veya arkadaşlar için ideal mekânlardır. Bu mesire alanlarında piknik yapmak ve mangal keyfini sürdürmek isteyen kişiler, sevdikleriyle farklı aktiviteler de yapabilir. Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Burdur, mesire alanları bakımından zengin bir yer olarak karşımıza çıkmıştır. Huzurlu mekânlarıyla kafa dinlemek isteyenlerin adresi olan bu mesire alanları, çocuklu aileler için de oldukça güvenlidir. Kimi mesire alanında çocuklara özel parklar da mevcuttur. Piknik yapmak isteyen kişiler için, mesire alanlarında çok sayıda halka açık masalar vardır. Burdur piknik alanları yazımızda, tercih edebileceğiniz yerlere değindik. İşte detaylar...

Burdur Piknik Alanları 2023 - Burdur’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Burdur Piknik Alanları

Burdur'da piknik yapılacak pek çok alan vardır. Bunlardan birisi olan Serenler Tepesi Tabiat Parkı, şehir merkezine yakın olan ve sevdiklerinizle huzurlu vakit geçirmenize olanak tanıyan bir piknik alanıdır. Bir diğer piknik alanı olan Mehmet Akif Ersoy Kent Ormanı, şehrin merkezinde yer alır. Sıklıkla tercih edilen bu kent ormanı, kafa dinlemek isteyenlerin de tercih edebileceği bir yerdir. Burdur piknik alanları sıralamasında bir diğer mekân olan Atatürk Parkı, yeşilliğin arasında sevdiklerinizle baş başa güzel vakit geçirebilmenize yardımcı oluyor.

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Burdur Piknik Alanları 2023 - Burdur’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Burdur Piknik Yerleri

Burdur'da çok sayıda piknik yerleri vardır. Değirmenler Parkı, şehrin merkezinde bulunan ve sakin atmosferi olan bir piknik yeridir. Güzel manzaraya da sahip bu park, sevdiklerinizle eğlenceli vakitler geçirmenizde son derece idealdir. Şirinevler Parkı, şehrin merkezinde bulunan piknik yapmak için uygun bir diğer mekândır. Farklı işletmelerin de bulunduğu bu piknik yeri, çocuklarıyla eğlenceli vakitler geçirmek isteyenlerin tercih edebileceği, doğanın içerisinde bulunan huzur verici bir yerdir.

Burdur Piknik Alanları 2023 - Burdur’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Burdur Mesire Alanları

Burdur'da sıkça tercih edilen çok sayıda mesire alanı bulunur. Salda Gölü Tabiat Parkı, Burdur'un Yeşilova İlçesinde bulunan ve Türkiye'nin Maldivler'i olarak bilinen Salda Gölü çevresinde yer alan bir tabiat parkıdır. Gelen ziyaretçileri büyüleyen bu mesire alanı, kafa dinlemek isteyenler için son derece uygundur.

Burdur Piknik Alanları 2023 - Burdur’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Salda Gölü Tabiat Parkı'nın mesire alanında piknik yapmak isteyen kişiler için pek çok tesis bulunuyor. Ayrıca buraya özel lokantalarda da yemek yiyebilirsiniz. Bir diğer mesire alanı olan Kargı Köyü Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı, Burdur'un Bucak ilçesinde, Kızıllı köyü sınırları içerisinde bulunur ve piknik yapmak için uygundur.

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