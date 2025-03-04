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Haberler Yaşam Burdur’da alacak verecek kavgasında 2 kişi hayatını kaybetmişti: Katil zanlısından pes dedirten ifade! “ O korkuyu yaşamalarını istedim…”
Giriş Tarihi: 04.03.2025 17:40 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 17:40

Burdur’da alacak verecek kavgasında 2 kişi hayatını kaybetmişti: Katil zanlısından pes dedirten ifade! “ O korkuyu yaşamalarını istedim…”

Burdur'un Gölhisar ilçesinde Metin Kızıllı sattığı otomobilden kalan 30 bin lira alacağının ödenmemesi üzerine 53 yaşındaki Ramazan Tin ile oğlu 30 yaşındaki Muharrem Tin'i pompalı tüfekle katletti. Tutuklu olarak yargılanan Kızıllı'nın ilk duruşmadaki ifadeleri ise dikkat çekti. "O korkuyu yaşamalarını istedim…"

DHA
Burdur’da alacak verecek kavgasında 2 kişi hayatını kaybetmişti: Katil zanlısından pes dedirten ifade! O korkuyu yaşamalarını istedim…

Korkunç olay, Burdur'un Gölhisar ilçesinde meydana geldi. Metin Kızıllı, alacak anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu damlama su boruları ticareti yapan Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin'e pompalı tüfekle ateş açtı. Ramazan Tin olay yerinde, Muharrem Tin hastanede hayatını kaybetti. Otomobiliyle kaçan Metin Kızıllı, Tefenni ilçesinde polis tarafından yakalandı.

Burdur’da alacak verecek kavgasında 2 kişi hayatını kaybetmişti: Katil zanlısından pes dedirten ifade! O korkuyu yaşamalarını istedim…

SALDIRI ANBEAN KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Metin Kızıllı'nın elinde tüfekle baba- oğula doğru koştuğu, önce Ramazan Tin'e, sonra oğlu Muharrem'e ateş ettiği, ardından otomobiline binip uzaklaştığı anlar yer aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Metin Kızıllı hakkında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

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Burdur’da alacak verecek kavgasında 2 kişi hayatını kaybetmişti: Katil zanlısından pes dedirten ifade! O korkuyu yaşamalarını istedim…

İddianamedeki ifadesinde Kızıllı, 215 bin liraya sattığı otomobilden kalan 30 bin lira alacağının zamanında ödenmemesi nedeniyle yaşadığı maddi sıkıntıdan cinayeti gerçekleştirdiğini anlattı. Kızıllı hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açıldı.

Burdur’da alacak verecek kavgasında 2 kişi hayatını kaybetmişti: Katil zanlısından pes dedirten ifade! O korkuyu yaşamalarını istedim…

"O KORKUYU YAŞAMALARINI İSTEDİM"

Davanın ilk duruşması, bugün Burdur 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Metin Kızıllı ile Ramazan ve Muharrem Tin'in yakınları, taraf avukatları katıldı. Metin Kızıllı, "Ömrümün son 20 senesinde hiçbir kavgaya karışmamış bir insanım. Lisans mezunuyum. Hayvanlara, insanlara iyilik yapan birisiyim. Kavga ile bile karşınıza çıkmazken, insan öldüren birisi olarak çıktım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Öldürme kastım yoktu. O korkuyu yaşamalarını istedim. Tüfek annemin üzerine kayıtlı ama ben taşıyorum. Korkularımdan taşıyorum. Korkumdan ve aceleciliğimden bu olay oldu. Korkutma amacıyla ateş ettim" dedi.

Burdur’da alacak verecek kavgasında 2 kişi hayatını kaybetmişti: Katil zanlısından pes dedirten ifade! O korkuyu yaşamalarını istedim…

"KUŞ AVLAR GİBİ AVLADI"

Ramazan Tin'in eşi Ayten Tin, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Olay anında ben de eşim ve 2 oğlumla birlikteydim. Kuş avlar gibi avladı eşimi ve oğlumu. Biri sağıma, biri soluma yığıldı. Borcumuz yok, parasını ödedik. Helalleşerek gönderdik. Sanık 'Eşim beni bataklığa sürükledi. Birçok borcum var' diyordu" diye konuştu.