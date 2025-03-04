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Burdur’da alacak verecek kavgasında 2 kişi hayatını kaybetmişti: Katil zanlısından pes dedirten ifade! “ O korkuyu yaşamalarını istedim…”
Giriş Tarihi: 04.03.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
17:40
Burdur’da alacak verecek kavgasında 2 kişi hayatını kaybetmişti: Katil zanlısından pes dedirten ifade! “ O korkuyu yaşamalarını istedim…”
Burdur'un Gölhisar ilçesinde Metin Kızıllı sattığı otomobilden kalan 30 bin lira alacağının ödenmemesi üzerine 53 yaşındaki Ramazan Tin ile oğlu 30 yaşındaki Muharrem Tin'i pompalı tüfekle katletti. Tutuklu olarak yargılanan Kızıllı'nın ilk duruşmadaki ifadeleri ise dikkat çekti. "O korkuyu yaşamalarını istedim…"