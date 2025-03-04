Burdur’da alacak verecek kavgasında 2 kişi hayatını kaybetmişti: Katil zanlısından pes dedirten ifade! “ O korkuyu yaşamalarını istedim…”

"O KORKUYU YAŞAMALARINI İSTEDİM"

Davanın ilk duruşması, bugün Burdur 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Metin Kızıllı ile Ramazan ve Muharrem Tin'in yakınları, taraf avukatları katıldı. Metin Kızıllı, "Ömrümün son 20 senesinde hiçbir kavgaya karışmamış bir insanım. Lisans mezunuyum. Hayvanlara, insanlara iyilik yapan birisiyim. Kavga ile bile karşınıza çıkmazken, insan öldüren birisi olarak çıktım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Öldürme kastım yoktu. O korkuyu yaşamalarını istedim. Tüfek annemin üzerine kayıtlı ama ben taşıyorum. Korkularımdan taşıyorum. Korkumdan ve aceleciliğimden bu olay oldu. Korkutma amacıyla ateş ettim" dedi.