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Burdur’da diyaliz hastaları entübe edilmişti: Bakan Koca’dan açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 03.06.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
18:58
Burdur’da diyaliz hastaları entübe edilmişti: Bakan Koca’dan açıklama geldi!
Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi gören hastalardan bazılarının rahatsızlanması üzerine, o gün diyaliz tedavisi gören 33 hasta tedavi altına alınmış, 3 hasta hayatını kaybetmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, tedavi altında bulunan hastaların son durumlarına ilişkin açıklama geldi. Bakan Koca, "Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır. On dört hastamızın tedavileri devam etmektedir" dedi.