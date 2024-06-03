Burdur’da diyaliz hastaları entübe edilmişti: Bakan Koca’dan açıklama geldi!

'ENTÜBE DURUMDA OLAN HASTAMIZ KALMADI'

Nakledilen tüm hastaların sağlık durumlarını hassasiyetle takip ettiğini ifade eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte, eşlik eden kronik rahatsızlıklarının da etkisiyle, biri önceden yoğun bakım hastası olan ileri yaşlardaki üç hastamızı maalesef kaybettik. Bugün itibariyle entübe durumda olan hastamız kalmamıştır. On dört hastamızın tedavileri devam etmektedir. On altı hastamız taburcu edilmiştir.