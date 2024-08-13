Burgazada’da cinsel taciz iddiası: "Para veremem ama isterseniz..."

Tanımadığı iki kadının yardımına kayıtsız kalmayan Nigogos B., "Size para veremem ancak yemek yedireyim" deyince hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı, kadınlar teklifi geri çevirdi. Bunun üzerine evine doğru yürümeyi sürdüren Nigogos B., bir zaman sonra kadınların kendisini takip ettiğini fark etti.