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Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 10:03

Burgazada’da cinsel taciz iddiası: "Para veremem ama isterseniz..."

İstanbul Burgazada'da sokak ortasında yaşanan yağma olayı pes dedirtti. Evine giden Nigogos B.(74)'yi durdurarak para isteyen kadınlar, yaşlı adamın "Para veremem ama isterseniz yemek alabilirim" cevabıyla küplere bindi ve yaşlı adama tuzak kurdu. Geçtiğimiz yıl yaşanan olayda, piyanist şantörlük yapan adamı takibe alan kadınlar, sokak başında üzerine saldırarak yere düşürdü ve cebindeki parasını çalarak kaçtı. Polise koşan yaşlı adam şikayetçi olunca üzerine bir de tacizle suçlandı. Soruşturmada dinlenen yaşlı adamın komşusu kuaför ve güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı. Şüpheli kadına 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı...

SEDA NUR GÜNAYDIN
Burgazada’da cinsel taciz iddiası: Para veremem ama isterseniz...

İstanbul Burgazada'da gündüz vakti sokak ortasında yaşanan yağma olayı duyanları hayrete düşürdü. Yaklaşık bir yıl önce adadaki evine yaz tatiline giden düğünlerde piyanist şantörlük yapan Nigogos B., hayatının en korkunç gününü yaşayacağından habersizdi.

Burgazada’da cinsel taciz iddiası: Para veremem ama isterseniz...

YARDIMSEVER ADAMA SİNSİ TUZAK
Olay günü adada bulunan bir restorandan çıkan yaşlı adam, evine doğru yürümeye başladı. Kısa bir süre sonra Nigogos B.'nin yanına yaklaşan iki kadın, iddiaya göre karınlarının aç olduğunu söyleyerek para istedi.

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Burgazada’da cinsel taciz iddiası: Para veremem ama isterseniz...

Tanımadığı iki kadının yardımına kayıtsız kalmayan Nigogos B., "Size para veremem ancak yemek yedireyim" deyince hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı, kadınlar teklifi geri çevirdi. Bunun üzerine evine doğru yürümeyi sürdüren Nigogos B., bir zaman sonra kadınların kendisini takip ettiğini fark etti.

Burgazada’da cinsel taciz iddiası: Para veremem ama isterseniz...

ÜZERİNE SALDIRIP PARASINI ÇALDILAR
Evinin sokağına vardığındaysa Nigogos B. hayatının şokunu yaşadı. Kendisinden yardım isteyen kadınlar, iddiaya göre yaşlı adamın üzerine atlayarak saldırmaya başladı.

Burgazada’da cinsel taciz iddiası: Para veremem ama isterseniz...

Yaşadıkları karşısında ne yapacağını şaşıran adam kendisini zar zor korumaya çalışırken saldırgan kadınlar iddiaya göre yaşlı adamın cebinde bulunan bin lirayı alarak kaçtı. Başına gelenler karşısında şoku atlatır atlatmaz Nigogos B., 112'yi arayarak yardım istedi.

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