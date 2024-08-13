Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
10:03
Burgazada’da cinsel taciz iddiası: "Para veremem ama isterseniz..."
İstanbul Burgazada'da sokak ortasında yaşanan yağma olayı pes dedirtti. Evine giden Nigogos B.(74)'yi durdurarak para isteyen kadınlar, yaşlı adamın "Para veremem ama isterseniz yemek alabilirim" cevabıyla küplere bindi ve yaşlı adama tuzak kurdu. Geçtiğimiz yıl yaşanan olayda, piyanist şantörlük yapan adamı takibe alan kadınlar, sokak başında üzerine saldırarak yere düşürdü ve cebindeki parasını çalarak kaçtı. Polise koşan yaşlı adam şikayetçi olunca üzerine bir de tacizle suçlandı. Soruşturmada dinlenen yaşlı adamın komşusu kuaför ve güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı. Şüpheli kadına 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı...