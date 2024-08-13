Bursa’da feci kaza: Oğuzhan Soylu hayatını kaybetti!

Feci kaza sabah saatlerinde İznik Gölü yolunda yaşandı. Motosikleti ile Orhangazi'den İznik Gölü yönüne giden Oğuzhan Soylu, göl yolu üzerinden ana yola çıkış yapmak isteyen Abdülmacit Kazancıoğlu (55) idaresindeki hafif ticari araca çarptı. Savrulan motosikletten düşen sürücü metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Oğuzhan Soylu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.