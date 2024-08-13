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Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 10:12

Bursa’da feci kaza: Oğuzhan Soylu hayatını kaybetti!

Bursa Orhangazi'de hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü Oğuzhan Soylu ağır yaralandı. 25 yaşındaki genç tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

DHA
Bursa’da feci kaza: Oğuzhan Soylu hayatını kaybetti!

Feci kaza sabah saatlerinde İznik Gölü yolunda yaşandı. Motosikleti ile Orhangazi'den İznik Gölü yönüne giden Oğuzhan Soylu, göl yolu üzerinden ana yola çıkış yapmak isteyen Abdülmacit Kazancıoğlu (55) idaresindeki hafif ticari araca çarptı.

Bursa’da feci kaza: Oğuzhan Soylu hayatını kaybetti!

Savrulan motosikletten düşen sürücü metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı.

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Bursa’da feci kaza: Oğuzhan Soylu hayatını kaybetti!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa’da feci kaza: Oğuzhan Soylu hayatını kaybetti!

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Oğuzhan Soylu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bursa’da feci kaza: Oğuzhan Soylu hayatını kaybetti!

Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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