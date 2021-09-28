Bursa’da inanılmaz olay! Kayıp olarak aranıyordu! Kendisini arama çalışmalarına katıldı...

BURSA'DA İNANILMAZ OLAY! İnegöl'ün kırsal Çayyaka mahallesinde jandarma Komutanlığı, İNDAK ve UMKE ekipleri ormanlık alanda bir şahsın kaybolduğu ihbarını aldılar. KAYIP OLARAK ARANIYORDU! Gece alkolün etkisiyle arkadaşlarının yanından ayrılarak ormanlık alana giden Beyhan Mutlu'nun (50) kaybolduğunu öğrenen ekipler harekete geçti. KENDİSİNİ ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI Ormanlık alanda başlayan çalışmalara mahalle ve bölge sakinleri de dahil oldu. Bir süre sonra ekipler, kayıp şahsın ismi ile seslenme başladılar. Kayıp Beyhan Mutlu (50), isminin yüksek sesle söylediğini duyunca ekiplere kayıp şahsın isim ve soyadını sordu. Arama çalışmalarına katılarak başka bir kişiyi aradığını zanneden Beyhan Mutlu, 'Ben buradayım' deyince ekipler şaşkına döndü. Ekipler, arama çalışmasıyla ilgili tutanak düzenleyip kayıp şahsı evine bıraktılar. Bursa'da ilginç olay... Kayıp olduğu sanılan şahıs kendisini arama çalışmasına katıldı