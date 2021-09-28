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Haberler Yaşam Bursa'da inanılmaz olay! Kayıp olarak aranıyordu! Kendisini arama çalışmalarına katıldı...
Giriş Tarihi: 28.09.2021 15:34 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 15:37

Bursa'da inanılmaz olay! Kayıp olarak aranıyordu! Kendisini arama çalışmalarına katıldı...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arama kurtarma ekipleri, ormanda kaybolan adamı, kayıp adamla birlikte aradılar. Gerçek sonradan ortaya çıktı.

Bursa’da inanılmaz olay! Kayıp olarak aranıyordu! Kendisini arama çalışmalarına katıldı...
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Bursa’da inanılmaz olay! Kayıp olarak aranıyordu! Kendisini arama çalışmalarına katıldı...

BURSA'DA İNANILMAZ OLAY!

İnegöl'ün kırsal Çayyaka mahallesinde jandarma Komutanlığı, İNDAK ve UMKE ekipleri ormanlık alanda bir şahsın kaybolduğu ihbarını aldılar.

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Bursa’da inanılmaz olay! Kayıp olarak aranıyordu! Kendisini arama çalışmalarına katıldı...

KAYIP OLARAK ARANIYORDU!

Gece alkolün etkisiyle arkadaşlarının yanından ayrılarak ormanlık alana giden Beyhan Mutlu'nun (50) kaybolduğunu öğrenen ekipler harekete geçti.

Bursa’da inanılmaz olay! Kayıp olarak aranıyordu! Kendisini arama çalışmalarına katıldı...

KENDİSİNİ ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Ormanlık alanda başlayan çalışmalara mahalle ve bölge sakinleri de dahil oldu.

Bursa’da inanılmaz olay! Kayıp olarak aranıyordu! Kendisini arama çalışmalarına katıldı...

Bir süre sonra ekipler, kayıp şahsın ismi ile seslenme başladılar.

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