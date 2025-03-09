Giriş Tarihi: 09.03.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
21:22
Bursa’da inşaat ustası dehşet saçtı: 3 yaralı!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, inşaat firması sahipleri kardeşler ile inşaat ustası 61 yaşındaki Abbas U., arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada Abbas U., elindeki bıçakla 2 kardeşi yaraladı. Yaralanan kardeşler hastaneye kaldırılırken öfkeden deliye dönen akrabaları Abbas U.'nun evini bastı. Şahıs durum üzerine bir de kardeşlerin kuzenini yaralayıp ateş açtı. İşte detaylar…