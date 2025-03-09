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Haberler Yaşam Bursa’da inşaat ustası dehşet saçtı: 3 yaralı!
Giriş Tarihi: 09.03.2025 21:22 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 21:22

Bursa’da inşaat ustası dehşet saçtı: 3 yaralı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, inşaat firması sahipleri kardeşler ile inşaat ustası 61 yaşındaki Abbas U., arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada Abbas U., elindeki bıçakla 2 kardeşi yaraladı. Yaralanan kardeşler hastaneye kaldırılırken öfkeden deliye dönen akrabaları Abbas U.'nun evini bastı. Şahıs durum üzerine bir de kardeşlerin kuzenini yaralayıp ateş açtı. İşte detaylar…

DHA
Bursa’da inşaat ustası dehşet saçtı: 3 yaralı!

Akılalmaz olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi.

Bursa’da inşaat ustası dehşet saçtı: 3 yaralı!

İddiaya göre, inşaat ustası Abbas U. (61) ile inşaat firması sahipleri Yunus D. (36) ve kardeşi Fatih D. (32) arasında borç-alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, Abbas U. elindeki bıçakla 2 kardeşi yaraladı.

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Bursa’da inşaat ustası dehşet saçtı: 3 yaralı!

Abbas U., olay yerinden uzaklaşırken, yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 kardeş, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, yakınları Abbas U.'nun Bilican Sokak'taki evini bastı.

Bursa’da inşaat ustası dehşet saçtı: 3 yaralı!

Öfkeli kalabalık, evin camlarını taş atarak kırarken, dışarı çıkan Abbas U., yaralı kardeşlerin kuzeni İbrahim D.'yi (28) başından çekiçle yaraladı.

Bursa’da inşaat ustası dehşet saçtı: 3 yaralı!

Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülürken, Abbas U. daha sonra evinden aldığı tüfekle havaya ateş açtı. O anlar kameraya yansıdı.